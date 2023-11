Estando ya a poco para que Activision publique a nivel mundial Modern Warfare 3, la compañía americana ha revelado nueva información sobre esta nueva entrega de la franquicia en la que se podemos conocer nuevos detalles acerca de los mapas, modos de juego y operadores que podremos controlar en el título.

Así pues, aquí les detallamos la información.

Modos de juego (Multijugador/Lanzamiento)

Con relación a este apartado, los siguientes modos de lanzamiento están programados para rotar en las listas de partidas disponibles, y se añadirán más modos estándar y alternativos en las semanas posteriores al lanzamiento.

Modo 3c3c3

Degollador: Tres equipos se enfrentan cara a cara. El primer equipo que llegue al límite de victorias gana.

Modos 6c6

Duelo por equipos : Un ejercicio de desgaste. Elimina a los jugadores enemigos hasta alcanzar el límite de puntuación para ganar.

: Un ejercicio de desgaste. Elimina a los jugadores enemigos hasta alcanzar el límite de puntuación para ganar. Dominación : Captura, mantén y defiende objetivos para ganar puntos. Gana el primer equipo que llegue al límite de puntos.

: Captura, mantén y defiende objetivos para ganar puntos. Gana el primer equipo que llegue al límite de puntos. Buscar & Destruir : Los equipos alternan entre detonar y desactivar una bomba. No hay reapariciones.

: Los equipos alternan entre detonar y desactivar una bomba. No hay reapariciones. Baja confirmada: Recupera placas de identificación para marcar para tu equipo y evitar que el enemigo marque.

Recupera placas de identificación para marcar para tu equipo y evitar que el enemigo marque. Contra todos: Derrota a todos. El primer jugador que alcance el límite de puntuación termina la partida. Ganan los tres primeros jugadores.

Derrota a todos. El primer jugador que alcance el límite de puntuación termina la partida. Ganan los tres primeros jugadores. Punto Caliente: Captura el punto caliente y protégelo de los ataques. Gana el primer equipo que alcance el límite de puntuación.

Captura el punto caliente y protégelo de los ataques. Gana el primer equipo que alcance el límite de puntuación. Control: Ataca y defiende el objetivo por turnos.

Ataca y defiende el objetivo por turnos. Guerra: Avanza a través de objetivos lineales para empujar la línea de batalla y ganar.

Avanza a través de objetivos lineales para empujar la línea de batalla y ganar. Juego de armas: Sé el primer jugador en matar con cada una de las armas proporcionadas.

Modos 32v32

Guerra terrestre: Conflicto a gran escala con vehículos. Captura y mantén objetivos para puntuar. Los objetivos capturados abren puntos de reaparición para tu equipo.

Conflicto a gran escala con vehículos. Captura y mantén objetivos para puntuar. Los objetivos capturados abren puntos de reaparición para tu equipo. Invasión: Una batalla masiva y caótica con una mezcla de jugadores e IA que luchan entre sí y contra cada equipo.

El título de Activision ofrecerá una gran variedad de modos y mapas al momento de su lanzamiento.

Mapas / Niveles (Multijugador)

Un impresionante número de mapas modernizados de Modern Warfare 2 (2009) forman parte del conjunto inicial de mapas, junto con tres niveles de Guerra Terrestre (basados en puntos de interés dentro del Gran Mapa de Urzikstan) y una sección lineal del enorme Urzikstan propiamente dicho (Modo Guerra).

Afghan (Principal).

Derail (Principal).

Estate (Principal).

Favela (Principal).

Highrise (Principal).

Invasion (Principal).

Karachi (Principal).

Quarry (Principal).

Rundown (Principal).

Rust (Principal).

Scrapyard (Principal).

Skidrow (Principal).

Sub Base (Principal).

Terminal (Principal).

Underpass (Principal).

Wasteland (Principal).

Levin Resort (Guerra Terrestre).

Orlov Military Base (Guerra Terrestre).

Popov Power (Guerra Terrestre).

Operation: Spearhead (Modo Guerra).

Nuevos operadores podrán ser desbloqueados.

Operadores

Se esperan 25 operadores adicionales de Modern Warfare III (13 SpecGru, 12 KorTac) para reforzar el grupo de operadores, lo que te permitirá elegir entre un total de más de 90 operadores diferentes en MWII y MWIII. Algunos operadores son accesibles desde el inicio. Los operadores bloqueados se pueden desbloquear mediante desafíos del juego o comprándolos en la tienda. Todos los operadores de MWII que hayas adquirido se conservarán y podrás usarlos en MWIII.

Cabe recordar que Call of Duty: Modern Warfare 3 es una secuela directa de Call of Duty: Modern Warfare II, y se podrá jugar en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y PC desde el próximo 10 de noviembre.

Nuevo tráiler de Call of Duty: Modern Warfare 3