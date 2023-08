En la última década, los deportes electrónicos han experimentado un rápido crecimiento a nivel mundial, atrayendo a más fanáticos y premios cada vez mayores. Aunque dominado por hombres, algunas mujeres desafían los estereotipos y escalan hasta gozar de popularidad a nivel internacional.

Se estima que las mujeres representan el 45% de los jugadores globales, alrededor de 1300 millones. La cultura del juego cambia lentamente, reduciendo experiencias negativas y lo que se traduce en un aumento de mujeres en el juego profesional.

Por motivo del Día del Gamer, Acer compartió una lista de las diez mujeres mejor pagadas en los deportes electrónicos, según las ganancias del torneo calculadas por eSport Earnings. Las ganancias por patrocinios o donaciones a través de Twitch no están incluidas.

Las jugadoras de eSports mejor pagadas

Maureen Gabriella Stephany: aunque Alice ha jugado juegos en línea como Counter Strike, DOTA2, Clash of Clans y 8 Ball Pool durante bastante tiempo, su viaje por los deportes electrónicos realmente comenzó en abril de 2019 cuando se unió a Belletron Ace, el equipo de PUBG Mobile exclusivamente femenino de Bigetron Esports. Como titular en la escuadra, Alice ha sido una jugadora clave para Bigetron Esports en varios torneos y se convirtió oficialmente en Model Ambassador del equipo en febrero de 2021. Como parte de Bigetron Red Aliens, ganó numerosos campeonatos y torneos locales, nacionales e internacionales de PUBG Mobile. Algunos de ellos son PMCO: finales globales de Fall Split 2019 (ganador), PMWL East 2020 League and Finals (ganador) y PMPL: finales de Fall Split SEA (ganador).

Juego principal: PUBG móvil

Nombre del jugador: BTRXAlice

País: Indonesia

Ganancias generales: 81k USD

Canal de Youtube: https://www.youtube.com/@AliceMG

Ricki Sophie Ortiz: una jugadora de juegos de lucha que se especializa en las series Marvel vs. Capcom y Street Fighter. Ortiz prefiere la franquicia Marvel vs. Capcom a otras series de juegos de lucha, y se ha visto en la necesidad de hacer malabares con ella y la franquicia más popular de Street Fighter. También prefiere jugar torneos en persona en lugar de en línea debido al retraso inherente a los juegos en línea. En 2010, Ortiz obtuvo el segundo lugar en el torneo Evolution Super Street Fighter IV. También ocupó el segundo lugar en la Copa Capcom 2016, ganando $ 60k USD al final de la competencia.

Juego principal: Street Fighter V

Nombre del jugador: Ricki Ortiz

País: Estados Unidos

Ganancias generales: 83k USD

Canal: https://www.twitch.tv/HelloKittyRicki

Benita Novshadian: estadounidense de ascendencia armenia, es más famosa por su carrera como jugadora profesional de Counter-Strike: Global Offensive. Fue miembro fundadora de CLG RED, el equipo femenino de la organización de deportes electrónicos Counter Logic Gaming. En 2020, ayudó a CLG a seleccionar jugadores y crear un equipo de Valorant para la organización, y se retiró de CS:GO en junio de ese año para continuar su carrera profesional en Valorant. En noviembre de 2023, su equipo ocupó el segundo lugar en el Campeonato Game Changers de Valorant y se llevó a casa un premio de $110,000 dólares.

Juego principal: Counter-Strike: Global Offensive, Valorant

Nombre del jugador: bENITA

País: Estados Unidos

Ganancias generales: 83k USD

Canal: https://www.twitch.tv/benita

Rumay Wang: ha estado jugando desde que tenía 14 años, cuando se enganchó a ellos. Wang es un ex profesional de World Of Warcraft y campeón de BlizzCon 3v3. También es campeona de Bloodline Champions DreamHack y streamer de League of Legends que recogió Hearthstone durante la versión beta y rápidamente se convirtió en la jugadora más destacada de la escena. Incluso ha jugado en torneos de ajedrez. Compitió y ganó el segundo torneo de ajedrez PogChamps organizado por chess.com en septiembre de 2020, que llegó con un premio de $ 50k USD. En 2019, su equipo ocupó el segundo lugar en Hearthstone Battlegrounds Brawl.

Juego principal: Hearthstone, Teamfight Tactics, World of Warcraft, League of Legends

Nombre del jugador: Hafu

País: Estados Unidos

Ganancias generales: 90k USD

Canal: https://www.twitch.tv/itshafu

Nina Qual: Nina Qual, que solía usar el nombre de jugador puCK, es una jugadora profesional de StarCraft II. Qual ha tocado en varias competencias norteamericanas y continúa activa en la escena. Actualmente es miembro de License to Kill, un equipo que recientemente se centró en StarCraft II y Heroes of the Storm. Nina es conocida, entre otras cosas, por usar las gotas Colossus de manera efectiva en Wings of Liberty.

Juego principal: StarCraft II

Nombre del jugador: Nina

País: Estados Unidos

Ganancias generales: 92k USD

Canal de contracción: https://www.twitch.tv/ninasc2

Julia Kiran: Kiran saltó a la fama cuando su equipo, Druidz, derrotó a ALTERNATE en el torneo Counter-Strike: Global Offensive de Electronic World Sports Cup 2013 (categoría femenina). Kiran fue la líder de Team Secret, con quien jugó desde marzo de 2016 hasta junio de 2017. Se retiró del Counter-Strike competitivo en septiembre de 2021 para seguir una carrera en Valorant, pero regresó en marzo de 2023 para jugar en el recién formado G2 Oya. En 2022, el equipo de Kiran, G2 Gozen, ganó el Campeonato Game Changers de Valorant en Berlín. Este torneo tuvo un pozo de premios total de $ 500k, posiblemente el pozo de premios más grande en cualquier torneo de deportes electrónicos para mujeres.

Juego principal: Counter-Strike: Global Offensive

Nombre del jugador: juliano

País: Suecia

Ganancias generales: 96k USD

Canal: https://www.twitch.tv/julianoGO

Ksenia Kliuenkova: ha ganado el primer lugar en 17 torneos desde 2015. Su mayor victoria fue en el torneo Electronic World Sports Cup 2017 Counter-Strike: Global Offensive (categoría femenina). Ha declarado públicamente que estaba triste cuando zAAz y juliano, el equipo femenino mejor clasificado de CS:GO en ese momento, se cambiaron a Valorant, porque su objetivo era ganarles. Klyuenkova espera que la cantidad de jugadoras y equipos siga aumentando para mejorar la escena de los juegos para las mujeres.

Juego principal: Counter-Strike: Global Offensive

Nombre del jugador: vilga

País: Rusia

Ganancias generales: 113k USD

Canal de Youtube: https://www.youtube.com/@vilga

Katherine Gunn: se hizo famosa por sus actuaciones en Dead or Alive 4 en Championship Gaming Series y durante los eventos WCG Ultimate Gamer en 2010, y desde entonces ha actuado en innumerables torneos en docenas de géneros de deportes electrónicos diferentes. Cuando era adolescente, Gunn viajaba a torneos locales para jugar Halo y Street Fighter y juegos de cartas coleccionables como Magic the Gathering y El señor de los anillos. Acompañada por su padre Wolf, Gunn ocuparía un lugar destacado entre todos los competidores. También le encanta la vestimenta femenina y el anime, una combinación que la inspiró a involucrarse en el cosplay y a crear el equipo profesional de cosplay y juegos, Less Than 3.

Juego principal: Hearthstone, Dead or Alive, Call of Duty, Halo, Fortnight y otros

Nombre del jugador: Mystik

País: Estados Unidos

Ganancias generales: 123k USD

Canal: https://www.twitch.tv/katgunn/

Xiao-Meng Li: es la primera mujer en ganar la final global de Hearthstone Grandmasters y en ganar un torneo BlizzCon Esports. En noviembre de 2019, Liooon derrotó a Bloodyface en las finales globales de Hearthstone para convertirse en el campeón global de Hearthstone. También fue la primera campeona global de Hearthstone de China continental desde el comienzo de los torneos en 2014.

Juego principal: Hearthstone

Nombre del jugador: Liooon

País: China

Ganancias generales: 242k USD

Link: https://twitter.com/lxm1996

Sasha Hostyn: Scarlett es oficialmente la jugadora profesional mejor pagada del mundo. Scarlett juega principalmente a Starcraft II y generalmente juega como Zerg. Es miembro de Shopify Rebellion. En sus primeros días en 2012, jugó con el equipo Acer, apareciendo por primera vez con los colores de Acer en un evento por equipos en julio de 2012 cuando el equipo se enfrentó al equipo SCV Life en el grupo de perdedores del IPL Team Arena Challenge 3. Allí, logró tres muertes (superando a Revival, Cyrano e Inori) antes de perder ante Polt. Sus pasatiempos incluyen Magic: The Gathering y la creación de mapas en Warcraft III. Ella y especialmente su hermano, como Bobo_The_Kodo y PurplePoot respectivamente, son reputados cartógrafos de Warcraft.

Juego principal: StarCraft II

Nombre del jugador: Scarlett

País: Canadá

Ganancias generales: 453k USD

Canal: https://www.twitch.tv/scarlettm

