Dragon Ball FighterZ: Bandai Namco lanza sorprendente trailer de lanzamiento [VIDEO]

Luego de mucha espera estamos a pocos días del lanzamiento de Dragon Ball FighterZ , uno de los juegos de pelea más esperados del 2018 que revivirá los mejores momentos de las sagas de Dragon Ball.



En él, podremos desarrollar intensas batallas con el equipo que elijamos, en un 1 vs. 1 hasta tener equipos de 3 vs. 3. El juego saldrá para PC , PS4 y Xbox One el próximo 26 de enero. Sin embargo, no se descarta su aparición en la Nintendo Switch.



Además de los clásicos personajes como Goku, Vegeta, Gohan y sus eternos enemigos como Freezer, Cell, Hit y muchos más, Bandai Namco presentó hace poco un personaje nunca antes visto en el anime, que hace su debut en ​este juego: Androide 21.

En este nuevo videojuego, conoceremos un poco más a profundidad las diversas sagas de Dragon Ball con historias nunca antes vistas, además de un multijugador online para descubrir quién es el luchador más poderoso del mundo.