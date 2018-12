El 27 de diciembre empezó la semana 4 de la Temporada 7 del pase de batalla del Fortnite Battle Royale. Pese a la reciente celebración de Navidad, Epic Games parece que no descansa. La desarrolladora deFortnite nos trae esta semana, entretenidos desafíos que tendremos que superar para llegar al tan ansiado nivel 100. En Depor Play te ayudamos a completar cada uno de ellos con nuestra guía.



safsdf Fortnite Battle Royale: Desafíos de la Semana 4 de la Temporada. Foto | Epic Games

Entre los desafíos gratuitos encontramos:



- Usa el avión Alatormenta X-4 en partidas distintas (0/5)

En este desafío, lo que debemos de hacer es simplemente utilizar el avión en 5 partidas diferentes en cualquier modo de juego. Existen muchos de estos a lo largo del mapa así que no es una tarea difícil de lograr.



-Lanza fuegos artificiales (0/3)

Aunque este reto ha sido uno de los mas complicados de decifrar, finalmente ha resultado ser una de las más fáciles de la semana. Los fuegos artificiales no causan daño ni son armas, sino son distribuidos por la parte derecha e inferior del mapa.



A continuación, te dejamos el mapa donde se encuentran todos los fuegos artificiales para que no te pierdas del espectáculo de colores:



sfd Mapa del segundo reto de la semana 4 de la temporada 7 de Fortnite (Foto | Epic Games)

-Elimina a enemigos en puestos de avanzada (0/3) (DIFÍCIL)

Uno de los nuevos añadidos recientes en la temporada son los puestos de avanzada, lugares que son señalados con una lona roja. En esta misión, se tienen que eliminar enemigos en dichos lugares, aunque aún no es tan claro en donde estarán ubicados.