Fortnite | El modo 'Save the World' sería 'free to play' muy pronto

Las últimas

[{"id":124098,"title":"Su futuro depende de la venta de este crack: James Rodr\u00edguez se podr\u00eda quedar en el Real Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-real-madrid-2019-futuro-james-rodriguez-dependera-situacion-isco-liga-santander-espana-124098","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/17\/5d2fa1939e449.jpeg"},{"id":124097,"title":"\u00bfNeymar, el siguiente? Los cracks que jugaron con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi [FOTOS]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/cristiano-ronaldo-messi-neymar-unirse-cracks-jugaron-luso-argentino-fotos-124097","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/17\/5d2fa0290df6b.jpeg"},{"id":124095,"title":"Todo casi listo: Argentina present\u00f3 su lista final para los Juegos Panamericanos 2019 en Lima","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/argentina-panamericanos-2019-fernando-bautista-presento-lista-final-juegos-lima-124095","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/17\/5d2f9eb49c3bb.jpeg"},{"id":124099,"title":"Minecraft Earth da inicio a su beta cerrada en iOS","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/minecraft-earth-da-inicio-beta-cerrada-ios-124099","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/17\/5d2f9affbb6b7.jpeg"},{"id":124096,"title":"Apple muestra los nuevos emojis que llegar\u00edan a iOS 13","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/apple-muestra-nuevos-emojis-llegarian-ios-13-124096","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/17\/5d2f9027aae15.jpeg"},{"id":123959,"title":"Feriados por los Juegos Panamericanos Lima 2019: conoce aqu\u00ed cu\u00e1les son los d\u00edas no laborables","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/feriados-juegos-panamericanos-lima-2019-dias-seran-laborables-lima-callao-nnda-nnlt-123959","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/16\/5d2e6877304df.jpeg"},{"id":124091,"title":"\u00a1Qu\u00e9 'bombazo'! Raiola ofrece al Real Madrid a uno de mejores clientes para completar un tridente mortal","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-fichajes-rumores-2019-mino-raiola-ofrece-mejores-clientes-completar-tridente-124091","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/17\/5d2f90d721389.jpeg"},{"id":124093,"title":"Take Kubo le hablaba del Barcelona: las confesiones de Hiroki Abe, flamante fichaje azulgrana","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-fichajes-2019-hiroki-abe-confeso-kubo-le-hablaba-club-azulgrana-espana-liga-santander-124093","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/17\/5d2f98ed3e399.jpeg"},{"id":124094,"title":"Va en serio: en Italia aseguran que el padre de Neymar ya est\u00e1 en Tur\u00edn para cerrar el traspaso de Neymar","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/neymar-juventus-padre-brasileno-turin-cerrar-traspaso-fichajes-2019-nczd-124094","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/17\/5d2f98a84730a.jpeg"},{"id":124084,"title":"Fecha y horarios de los partidos de la Selecci\u00f3n Peruana Sub-23 en los Juegos Panamericanos Lima 2019","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana-sub-23-fecha-horarios-partidos-bicolor-juegos-panamericanos-lima-2019-124084","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/17\/5d2f5d499e792.jpeg"},{"id":124092,"title":"Dragon Ball Super | \u00bfOzaru regresa? El anime promociona el Super Saiyan 4 y genera confusi\u00f3n","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-ozaru-regresa-anime-promociona-super-saiyan-4-genera-confusion-124092","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/17\/5d2f8fc99ca51.jpeg"},{"id":124081,"title":"Kubo fue 'vacilado' por Nacho en entrenamientos del Real Madrid por su excelente espa\u00f1ol [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-take-kubo-vacilado-entrenamientos-espanol-video-124081","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/17\/5d2f91cc742be.jpeg"},{"id":124086,"title":"\u00a1A re\u00edr! Vac\u00edlate con los divertidos memes del Alianza Lima vs. Sporting Cristal que se jugar\u00e1 en Matute [FOTOS]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-vs-sporting-cristal-vivo-vacilate-divertidos-memes-partido-matute-fotos-124086","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/17\/5d2f8d1cc1302.jpeg"},{"id":123926,"title":"\u00a1Por Copa Sudamericana 2019! Independiente del Valle vs Caracas EN VIVO v\u00eda Directv: sigue el duelo por octavos de final","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana\/independiente-valle-vs-caracas-vivo-online-directv-octavos-final-copa-sudamericana-2019-fecha-hora-canal-quito-teleamazonas-venevision-nczd-123926","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/16\/5d2e9bd2bfe8c.jpeg"},{"id":124090,"title":"\u00a1F\u00fatbol para Chincha! La b\u00fasqueda por potenciar el talento al interior del pa\u00eds","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/futbol-chincha-busqueda-potenciar-talento-interior-pais-124090","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/17\/5d2f8e8acedc5.jpeg"},{"id":124089,"title":"Fortnite | El modo 'Save the World' ser\u00eda 'free to play' muy pronto","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/fortnite-save-the-world-seria-free-to-play-pronto-124089","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/17\/5d2f87de2a3e0.jpeg"},{"id":123889,"title":"Ver, Internacional vs. Palmeiras en vivo por Copa de Brasil: canales de TV y links gratis de transmisi\u00f3n","categoria":"Peruanos en el Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/peruanos-en-el-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/peruanos-en-el-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/peruanos-en-el-mundo\/internacional-vs-palmeiras-vivo-copa-brasil-fecha-horarios-canales-ver-futbol-gratis-online-paolo-guerrero-alineaciones-estadisticas-video-verado-colorado-beira-rio-br-nnda-nnrt-123889","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/16\/5d2e0121d0d29.jpeg"},{"id":124088,"title":"Samsung Galaxy S11 tendr\u00eda una c\u00e1mara de 64MP seg\u00fan nueva filtraci\u00f3n","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/samsung-galaxy-s11-tendria-camara-64mp-nueva-filtracion-124088","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/17\/5d2f8e33d6a98.jpeg"},{"id":123961,"title":"\u00a1En busca de la clasificaci\u00f3n! Internacional vs. Palmeiras EN VIVO v\u00eda SportTV en duelo por cuartos de Copa de Brasil","categoria":"Brasil","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/internacional-vs-palmeiras-vivo-online-directo-sportv-paolo-guerrero-cuartos-final-copa-brasil-2019-globo-directv-sports-minuto-minuto-nczd-123961","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/16\/5d2e99de54210.jpeg"},{"id":124079,"title":"PES 2020 | Per\u00fa ser\u00e1 sede de la Pre-Season Tour para probar el juego de forma anticipada","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/pes-2020-peru-sera-sede-pre-season-tour-probar-juego-forma-anticipada-124079","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/17\/5d2f88774f2cd.jpeg"},{"id":124004,"title":"Selecci\u00f3n Peruana Femenina: un repaso a historia de altas y bajas en la bicolor de mujeres [FOTOS]","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana-femenina-repaso-historia-altas-bajas-bicolor-mujeres-dpm-124004","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/17\/5d2f66f61ccb9.jpeg"},{"id":124082,"title":"Black Widow | David Harbour niega que \u00e9l sea 'La Mole' en la pel\u00edcula de Viuda Negra","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/black-widow-david-harbour-niega-sea-mole-pelicula-viuda-negra-124082","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/17\/5d2f8a95f21e1.jpeg"},{"id":124076,"title":"Barcelona sale doblemente beneficiado: venta de Coutinho perjudicar\u00eda a Liverpool","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-fichajes-2019-venta-coutinho-perjudicaria-liverpool-beneficia-catalanes-espana-liga-santander-124076","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/17\/5d2f8a9d56ea0.jpeg"},{"id":123965,"title":"Pacquiao vs Thurman: fecha, horarios y canales de la pelea de boxeo por la unificaci\u00f3n de los t\u00edtulos w\u00e9lter de la AMB","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/manny-pacquiao-vs-keith-thurman-vivo-via-fox-action-espn-univision-fecha-horarios-canales-pelea-boxeo-unificacion-titulos-peso-welter-amb-vegas-123965","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/16\/5d2e7b161ce1c.jpeg"},{"id":124075,"title":"Spider-Man: Far From Home | Sam Raimi dijo esto sobre la aparici\u00f3n de J. Jonah Jameson en la pel\u00edcula","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/spider-man-far-from-home-sam-raimi-dijo-esto-aparicion-j-jonah-jameson-pelicula-spiderman-lejos-casa-hombre-arana-124075","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/17\/5d2f84aa2474a.jpeg"},{"id":124073,"title":"Dota 2 | PSG multar\u00e1 con US$435 si sus jugadores usan m\u00f3viles en el entrenamiento de The International 9","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/dota-2-psg-multara-us-435-jugadores-moviles-entrenamiento-the-international-9-124073","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/17\/5d2f81398daca.jpeg"},{"id":124070,"title":"Valverde se rinde ante De Jong: \"Esperamos que nos d\u00e9 ese punto de frescura en el centro del campo\"","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-noticias-hoy-ernesto-valverde-elogio-fichajes-sorprendio-declaracion-jong-124070","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/15\/5d2c761ec89c9.jpeg"},{"id":124071,"title":"Avengers: Endgame | Robert Downey Jr. le dice adi\u00f3s a 'Iron Man' para centrarse en otros proyectos","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-robert-downey-jr-le-dice-adios-iron-man-centrarse-otros-proyectos-124071","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/17\/5d2f7f5e2146d.jpeg"},{"id":124069,"title":"Spider-Man: Far From Home | Guionista revela una escena \u00edntima de Zendaya en 'Homecoming'","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/spider-man-far-from-home-guionista-revela-escena-intima-zendaya-homecoming-spiderman-hombre-arana-lejos-casa-124069","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/17\/5d2f80148a80a.jpeg"},{"id":124062,"title":"El hist\u00f3rico club de LaLiga Santander que pretende contar con Luis Adv\u00edncula","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana-luis-advincula-seria-pretendido-club-espanol-jugar-laliga-santander-124062","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/10\/5d25e65030511.jpeg"},{"id":124066,"title":"League of Legends | 100 Thieves revela su local de 35 millones de d\u00f3lares dedicado a los eSports","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/league-of-legends-100-thieves-revela-millonario-local-dedicado-esports-124066","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/17\/5d2f7c795b9e6.jpeg"},{"id":124063,"title":"\u00a1La tiene clara! Jorge Masvidal solo va a pelear contra Kamaru Usman o contra Conor McGregor","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-jorge-masvidal-anuncio-pelear-kamaru-usman-ocontra-conor-mcgregor-124063","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/17\/5d2f7e7587d0b.jpeg"},{"id":124059,"title":"Muy diferente a lo que todos creen: los siete motivos por los Barcelona no fich\u00f3 a Matthijs de Ligt","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-fichajes-siete-motivos-ficho-matthijs-ligt-juventus-espana-liga-santander-2019-124059","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/17\/5d2f7d9fad246.jpeg"},{"id":124065,"title":"Ni un solo euro por medio: la propuesta del Barcelona al PSG por Neymar","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-propuesta-trueque-traerse-neymar-psg-cataluna-fichajes-124065","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/17\/5d2f7cd94f18b.png"},{"id":124068,"title":"Spider-Man: Far From Home | Mysterio iba a tener un origen muy distinto a lo que vimos en el cine","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/spider-man-far-from-home-mysterio-iba-origen-distinto-vimos-cine-spiderman-lejos-casa-hombre-arana-124068","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/17\/5d2f7d4af01a9.jpeg"},{"id":124067,"title":"Dota 2 | Estas son las recompensas m\u00e1s valiosas que trae el Battle Pass 2019","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/dota-2-son-recompensas-valiosas-trae-battle-pass-2019-124067","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/17\/5d2f629e2411c.jpeg"},{"id":124060,"title":"Dragon Ball Super | Versi\u00f3n gratuita de Dragon Ball Xenoverse 2 llegar\u00e1 a Nintendo Switch","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/dragon-ball-super-version-gratuita-dragon-ball-xenoverse-2-llegara-nintendo-switch-124060","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/17\/5d2f79fc65c92.jpeg"},{"id":123983,"title":"\u00bfNo te quieres ir a otro club? El fichaje de Zidane para sentar a Gareth Bale si se queda en Real Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-real-madrid-sadio-mane-enviara-gareth-bale-banco-sale-plantel-liga-santander-espana-123983","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/17\/5d2f0ed54d33c.jpeg"},{"id":124056,"title":"Tras descartar a Bale: el Tottenham pone toda la carne en el asador por futura estrella","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/fichajes-2019-nicolo-zaniolo-planes-tottenham-40-kilos-alderweireld-italia-serie-premier-league-124056","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/30\/5cf0486911d97.jpeg"},{"id":123993,"title":"\u00a1Neymar va por el blanco! Se cae de la agenda del Barcelona y toca la puerta del Real Madrid en el mercado","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/neymar-real-madrid-2019-bomba-brasileno-zidane-barcelona-dificil-fichajes-123993","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/17\/5d2f2f0933bd9.jpeg"},{"id":123973,"title":"Tiembla el planeta: el 11 de Juventus con De Ligt, Cristiano Ronaldo y cambios de posiciones en el equipo","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/fichajes-juventus-poderoso-11-bianconero-ligt-cristiano-ronaldo-cambios-posiciones-futbol-europa-fotos-123973","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/13\/5d03031d9d996.jpeg"},{"id":124055,"title":"Tiembla Argentina: Felipe Caicedo se suma a De Rossi como el pr\u00f3ximo 'bombazo' de Boca Juniors","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/fichajes-boca-juniors-2019-rossi-felipe-caicedo-asoma-nuevo-refuerzo-alfaro-argentina-rumores-124055","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/17\/5d2f7373ea0c8.jpeg"},{"id":124053,"title":"\u00a1Se apunta! Gabriel Costa habl\u00f3 de una posible convocatoria a la Selecci\u00f3n Peruana [VIDEO]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-gabriel-costa-ricardo-gareca-me-convoca-estare-orden-sporting-cristal-124053","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/17\/5d2f69f17c574.jpeg"}]