Fortnite: ¿dónde están ubicadas las zonas de grieta? [GUÍA]

Las últimas

[{"id":132007,"title":"\u00a1Lentos pero seguros! AC Milan venci\u00f3 1-0 a Hellas Verona por la jornada 3 de la Serie A de Italia","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/ac-milan-vs-hellas-verona-vivo-directo-ver-transmision-via-espn-dazn-online-gratis-jornada-3-live-serie-italia-2019-marcantonio-bentegodi-nczd-132007","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7ea3526eab1.jpeg"},{"id":132136,"title":"\"Avengers: Endgame\": por este motivo los Hermanos Russo se fueron de Marvel Studios","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-motivo-real-hermanos-russo-dejaron-marvel-studios-nnda-nnlt-132136","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7ea568bcbf0.jpeg"},{"id":132051,"title":"Sporting Cristal vs. Municipal EN VIVO: empatan 0-0 por la Fecha 7 del Torneo Clausura | V\u00cdA GOLPERU","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/sporting-cristal-vs-deportivo-municipal-vivo-directo-online-via-golperu-ver-gratis-fecha-7-clausura-manuel-barreto-132051","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/14\/5d7dabeca09b2.jpeg"},{"id":132137,"title":"Avengers: Endgame: este es el regalo que tienes que hacerle a cualquier fan de los Vengadores","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-regalo-tienes-hacerle-fan-vengadores-132137","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7ea2e43e564.jpeg"},{"id":132135,"title":"Marvel hizo este dr\u00e1stico cambio en la trama de Dr. Strange","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/marvel-hizo-drastico-cambio-trama-dr-strange-ucm-132135","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7ea3b576f09.jpeg"},{"id":132030,"title":"\u00a1Conectamos con Guayaquil! Emelec vs. Liga de Quito chocan EN VIVO en partidazo LIVE por Liga Pro 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/emelec-vs-liga-quito-vivo-directo-ver-transmision-via-goltv-online-gratis-jornada-25-live-liga-pro-ecuador-2019-george-capwell-nczd-132030","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e4775e042c.jpeg"},{"id":132057,"title":"Partidazo: Central y Newell's empataron 1-1 en el Gigante de Arroyito por la Superliga Argentina 2019","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/rosario-central-vs-newell-s-vivo-directo-ver-transmision-via-tyc-tnt-sports-online-gratis-jornada-6-live-superliga-argentina-2019-gigante-arroyito-nczd-132057","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e9e6cef2c6.jpeg"},{"id":132133,"title":"Alianza Lima y su fuerte cr\u00edtica en contra del arbitraje peruano: \u201cNos est\u00e1n perjudicando fecha tras fecha\u201d","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-fuerte-critica-arbitraje-peruano-perjudicando-fecha-fecha-132133","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e9f7db858b.jpeg"},{"id":131996,"title":"Carlos A. Mannucci gan\u00f3 2-1 a Uni\u00f3n Comercio por la fecha 7 del Torneo Clausura","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/carlos-mannucci-vs-union-comercio-vivo-directo-online-ver-golperu-liga-1-2019-nczd-live-sports-event-131996","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e8d59be2d5.jpeg"},{"id":132077,"title":"\u00bf\"Joker\" o \"Guas\u00f3n\"? La explicaci\u00f3n a este otro apodo creado en Am\u00e9rica Latina","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-dicen-guason-archienemigo-batman-america-latina-nnda-nnlt-132077","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e504088620.jpeg"},{"id":132134,"title":"Capcom tiene planes para extender la franquicia de Mega Man 20 a\u00f1os m\u00e1s","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/capcom-planes-extender-franquicia-mega-man-20-anos-132134","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e9e4a88c8d.jpeg"},{"id":132131,"title":"Un cl\u00e1sico con goles: as\u00ed celebraron Newell\u2019s y Rosario Central en el Gigante de Arroyito [VIDEO]","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/rosario-central-vs-newell-s-vivo-goles-canario-lepra-superliga-argentina-2019-video-132131","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e9be32cbde.png"},{"id":132090,"title":"Tabla de Posiciones y acumulada EN VIVO: as\u00ed se mueve mientras se juega la fecha 7 | LIGA 1","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-universitario-deportes-sporting-cristal-vivo-tabla-posiciones-torneo-clausura-liga-resultados-132090","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/13\/5d7c0138b1f4e.jpeg"},{"id":131879,"title":"EN VIVO | Tabla de posiciones y acumulada: todos los resultados de la Fecha 7 del Torneo Clausura | LIGA 1","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/tabla-posiciones-acumulada-vivo-online-alianza-lima-universitario-deportes-sporting-cristal-fecha-hora-canal-disputan-fecha-7-torneo-clausura-liga-1-futbol-peruno-131879","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/13\/5d7c0138b1f4e.jpeg"},{"id":132130,"title":"Black Widow: \u00bfIron Man ser\u00e1 un Skrull en la nueva pel\u00edcula de Marvel?","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/black-widow-iron-man-sera-skrull-nueva-pelicula-marvel-viuda-negra-132130","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e9a71a098a.jpeg"},{"id":132128,"title":"Se abalanzan por \u00e9l: la prioridad del Real Madrid y Barcelona se llama Klopp","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-barcelona-prioridad-2022-llama-juergen-klopp-fichajes-132128","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e988b486a5.png"},{"id":132125,"title":"Entre lluvia de aplausos: Ricardo Gareca recibi\u00f3 el Honoris Causa por Universidad de Amazonas [FOTOS]","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana-ricardo-gareca-recibio-honoris-causa-universidad-amazonas-fotos-132125","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e979883bc9.jpeg"},{"id":132126,"title":"Thor: director revela qui\u00e9n es la estrella principal entre Chris Hemsworth y Natalie Portman","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/thor-director-revela-estrella-principal-chris-hemsworth-natalie-portman-marvel-132126","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e96f506fa2.jpeg"},{"id":132127,"title":"Pok\u00e9mon: estos son los mejores memes tras el triunfo de Ash Ketchum en la Liga Alola","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/pokemon-son-mejores-memes-triunfo-ash-ketchum-liga-alola-132127","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e9228d67f9.jpeg"},{"id":132123,"title":"Se cre\u00eda fijo: Guendouzi se burl\u00f3 de la hinchada del Watford y luego todo le sali\u00f3 mal al Arsenal [FOTO]","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/facebook-viral-guendouzi-burlo-hinchada-watford-luego-le-salio-mal-foto-132123","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e94e0f0cbe.jpeg"},{"id":132122,"title":"\u201cNos encantar\u00eda tener a Gareca\u201d, ironiz\u00f3 Maradona en su debut en Argentina","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-encantaria-ricardo-gareca-afirmo-diego-maradona-debut-argentina-132122","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e91f110091.jpeg"},{"id":132124,"title":"Pok\u00e9mon: as\u00ed fue la racha perdedora de Ash en los \u00faltimos 20 a\u00f1os antes de ganar la Liga Pok\u00e9mon","categoria":"Radio Depor","slug_categoria":"depor\/radio-depor","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/radio-depor","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/radio-depor\/pokemon-racha-perdedora-ash-ultimos-20-anos-ganar-liga-pokemon-132124","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e92bb4e0ab.jpeg"},{"id":132110,"title":"\u00bfHabr\u00e1 otro Ansu Fati? Los jugadores del Barcelona B que aspiran a ser titulares en el Camp Nou","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-ansu-fati-resto-companeros-barcelona-b-actualidad-fotos-132110","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e8ec155ba4.png"},{"id":132120,"title":"\u00a1Golazo de Diego Manicero! El excrema anot\u00f3 su primer gol con la camiseta de Carlos A. Mannucci | Liga 1","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-primer-gol-diego-manicero-camiseta-carlos-mannucci-liga-1-video-132120","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e8f9e41b08.jpeg"},{"id":131952,"title":"Golpe a los Diablos: Monarcas Morelia derrot\u00f3 2-0 a Toluca por la Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/toluca-vs-monarcas-morelia-vivo-directo-online-resultado-goles-transmision-tudn-espn-estrellas-univision-live-apertura-2019-liga-mx-video-131952","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e8d1fc33bf.png"},{"id":132119,"title":"Fortnite: \u00bfD\u00f3nde est\u00e1n ubicadas las zonas de grieta? [GU\u00cdA]","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/fortnite-ubicadas-zonas-grieta-guia-132119","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e8b0a71c92.jpeg"},{"id":132118,"title":"\u00bfQu\u00e9 tiene el plantel de \u00c1ngel Comizzo que no tuvo el de Nicol\u00e1s C\u00f3rdova?","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-plantel-angel-comizzo-tuvo-nicolas-cordova-132118","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e8c2e2acc5.jpeg"},{"id":132115,"title":"\u00a1Es una 'computadora'! Edison Flores se luci\u00f3 con dos asistencias ante Toluca por Liga MX [VIDEO]","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/toluca-morelia-edison-flores-lucio-dos-asistencias-apertura-liga-mx-video-nczd-132115","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e888257a30.jpeg"},{"id":132112,"title":"No tiene minutos, vale lo mismo que Fati y Guardiola lo quiere: el terremoto grado 8 que remece al Bar\u00e7a","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-fichajes-terremoto-masia-pedido-guardiola-juega-mejor-ansu-fati-minutos-132112","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e84b2b2c8a.jpeg"},{"id":132117,"title":"Dragon Ball Super: as\u00ed luce el incre\u00edble Funko Pop! de Goku Super Saiyajin Blue [FOTO]","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-luce-increible-funko-pop-goku-super-saiyajin-blue-foto-132117","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e866ae1f2e.jpeg"},{"id":132114,"title":"\"Bailaba\": la curiosa respuesta que dio Maradona por actitud del 'Chacho' Coudet ante Gimnasia [VIDEO]","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/diego-maradona-curiosa-respuesta-dio-actitud-chacho-coudet-gimnasia-video-132114","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e8845377e1.jpeg"},{"id":132022,"title":"WWE Clash of Champions 2019: sigue los combates por todos los t\u00edtulos desde el Spectrum Center","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-clash-of-champions-2019-vivo-directo-online-fox-action-wwe-network-transmision-peleas-incidencias-evento-titulos-juego-seth-rollins-kofi-kingston-spectrum-center-live-sports-event-132022","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e7742a18f2.jpeg"},{"id":132113,"title":"Dragon Ball: \u00bfGok\u00fa vs Mario? Este es el motivo por el que nunca aparecer\u00e1 en Super Smash Bros. Ultimate","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/dragon-ball-goku-vs-mario-motivo-aparecera-super-smash-bros-ultimate-nintendo-switch-nnda-nnlt-132113","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e8228d6560.jpeg"},{"id":132107,"title":"Calidad intacta: Maradona le hizo una 'huacha' a Cvitanich en el Gimnasia vs. Racing [VIDEO]","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/diego-maradona-gimnasia-tremenda-huacha-cvitanich-pleno-partido-racing-club-video-nczd-132107","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e76fbf0bbb.jpeg"},{"id":132011,"title":"\u00a1Es oficial! Esloveno Primoz Roglic se proclam\u00f3 ganador de la Vuelta a Espa\u00f1a 2019 en Madrid","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/vuelta-espana-2019-etapa-21-vivo-directo-online-via-espn-3-sigue-carrera-colombianos-miguel-angel-lopez-nairo-quintana-rigoberto-uran-sergio-higuita-fuenlabrada-madrid-nczd-live-sports-event-132011","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e7d6f85949.jpeg"},{"id":132101,"title":"Pablo Bengoechea tras el empate ante UTC en Cajamarca: \"Vamos con todo a las 10 finales\"","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-pablo-bengoechea-10-finales-video-132101","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e70a6a7fb5.jpeg"},{"id":132109,"title":"Pok\u00e9mon: Junichi Masuda, director de los videojuegos, felicit\u00f3 a Ash Ketchum por ganar la Liga Pok\u00e9mon","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/pokemon-encargado-videojuegos-pokemon-felicito-ash-ketchum-ganar-liga-pokemon-132109","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e7a79c1a85.jpeg"},{"id":131983,"title":"Colo Colo volvi\u00f3 a perder en en el Torneo Nacional 2019 y los hinchas piden la destituci\u00f3n de Mario Salas","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/colo-colo-vs-universidad-concepcion-vivo-directo-online-ver-cdf-chilevision-tvn-fecha-21-campeonato-nacional-2019-live-sports-event-nczd-131983","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e7990c75ce.jpeg"},{"id":132103,"title":"Alc\u00e1cer calienta el Barcelona vs. Dortmund: \"En el 'Barza' hubo gente que se port\u00f3 mal conmigo\"","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-borussia-dortmund-paco-alcacer-afirma-portaron-mal-camp-nou-132103","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e787f3ff04.jpeg"},{"id":132108,"title":"Los jugadores de Alianza Lima que est\u00e1n en capilla y pueden perderse el cl\u00e1sico ante la 'U'","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-jugadores-capilla-perderse-clasico-universitario-deportes-132108","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/22\/5c7065d0ce028.jpeg"},{"id":132098,"title":"Ansu Fati rompi\u00f3 el molde: las grandes promesas del Bar\u00e7a que se frustraron al llegar al primer equipo [FOTO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-hoy-ansu-fati-jovenes-promesas-diferencia-fracasaron-primer-equipo-fotos-132098","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e76fe78d15.jpeg"},{"id":132106,"title":"Pok\u00e9mon: Ash Ketchum es campe\u00f3n de la Liga Pok\u00e9mon de Alola despu\u00e9s de 22 a\u00f1os","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/pokemon-ash-ketchum-campeon-liga-pokemon-alola-despues-22-anos-132106","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e764376a4c.jpeg"},{"id":132102,"title":"Maradona y los divertidos memes que provoc\u00f3 su estreno como entrenador de Gimnasia ante Racing | FOTOS","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/diego-maradona-divertidos-hilarantes-memes-provoco-estreno-entrenador-gimnasia-esgrima-racing-superliga-argentina-fotos-nczd-132102","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e70cfd6c67.jpeg"},{"id":132105,"title":"Modo Champions: 'D\u00eda de Franco', la columna de Franco Lostaunau","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/uefa-champions-league-partidos-jornada-1-torneo-europa-franco-lostaunau-132105","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/02\/5d6d8c8a6669b.jpeg"},{"id":132096,"title":"\u00a1Que se cuide McGregor! Justin Gaethje derrot\u00f3 a Donald Cerrone en la estelar del UFC Vancouver en Canad\u00e1 [VIDEO]","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-justin-gaethje-derroto-donald-cerrone-nocaut-tecnico-estelar-ufc-vancouver-canada-video-132096","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e686aa6e67.jpeg"},{"id":132104,"title":"WhatsApp Web es un peligro si lo utilizas en el trabajo por esta raz\u00f3n","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/whatsapp-web-peligro-utilizas-razon-132104","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e721d507c1.jpeg"},{"id":132099,"title":"El ABC para Ansu Fati: el consejo de Messi y Barcelona para llegar a ser un crack","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-noticias-abc-ansu-fati-consejo-lionel-messi-jugadores-132099","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e708475e9e.png"},{"id":132100,"title":"Marvel: escena alternativa en \"Iron Man\" hac\u00eda referencia los X-Men y Spider-Man","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/marvel-escena-alternativa-iron-man-referencia-x-men-spider-man-132100","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e702ab4bcb.jpeg"},{"id":132097,"title":"La raz\u00f3n por la que Alianza dej\u00f3 ir a Hohberg a pesar de que Bengoechea lo ten\u00eda en sus planes","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-razon-dejaron-alejandro-hohberg-pesar-pablo-bengoechea-pidio-renovacion-132097","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e700ac4407.jpeg"}]