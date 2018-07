"Ghostbusters World", el Pokémon Go con fantasmas que saldrá para Android y iOS [VIDEO]

Ghostbusters World es una especie de Pokémon Go con fantasmas. El juego aún no está disponible para los smartphones Android y iOS , pero sí contamos con un adelanto que fue presentado en la Comic-Con de San Diego.



El juego sigue la misma dinámica del Pokémon Go en lo que respecta la caza de fantasmas y el empleo de la Realidad Aumentada para ubicar al jugador en una ciudad atacada por entidades paranormales.



El jugador cuenta con cuatro paquetes diferentes de protones que varían en potencia de explosión, de forma muy parecida a los tipos de bolas que hay en Pokémon Go . Los portales dimensionales son el equivalente a las Pokeparadas , donde puedes conseguir munición para tus paquetes de protones.



Ghostbusters World se lanzará a finales de este año en iOS y Android con alrededor de 150 fantasmas en el inventario.

