Rockstar Games es una coladera. Un cuenta en X, identificada como RockstarGTAVl, ha vuelto a compartir los videos filtrados de GTA 6 que fueron dados a conocer hace unos meses, en lo que se consideró como la mayor filtración en la historia de los videojuegos.

Las imágenes que RockstarGTAVl ha compartido durante agosto muestran al protagonista caminando por distintas zonas del escenario, exactamente lo mismo que la comunidad vio en la filtración anterior. Sin embargo, hay secuencias nuevas que sorprende a la crítica.

Entre los casi 80 videos publicados por RockstarGTAVl, hay uno que ha llamado la atención: una persecución cuyos detalles gráficos y dinámicas demuestran el potencial del videojuego que aún está en fase de desarrollo. Si esto es lo que prometen sin acabar el título de mundo abierto, ¿te imaginas cómo será una vez terminado?

RockstarGTAl no ofrece mayores explicaciones sobre sus publicaciones. Al tener un sello azul, la comunidad cree que se trata de una cuenta oficial de Grand Theft Auto.

Recién podremos confirmar lo que tanto trama Rockstar con GTA 6 cuando sea el lanzamiento. Al menos sabemos que ya trabajan en el proyecto, aunque no hay fecha oficial de lanzamiento. Los rumores apuntan a la primavera de 2024 o esperar hasta 2025.

Por qué no es buena idea ver los videos filtrados de GTA 6

La razón por la que aquí no has visto los video que RockstarGTAVl viene filtrando en X es porque respetamos la dedicación de la desarrolladora y cuidamos tus expectativas sobre el videojuego. Sabemos que miles de personas ya desean saber de qué se trata GTA 6, pero eso no justifica la visualización de contenido inacabado porque genera falsas expectativas.

Primero debes considerar de que los videos filtrados a menudo muestran contenido no oficial que puede ser inexacto o desactualizado. Puedes generarte expectativas equivocadas sobre GTA 6 y llevarte tremenda decepción creyendo que el contenido real no cumple con tus expectativas.

Además, visualizar los videos filtrados arruinará la sorpresa y la emoción de descubrir por ti mismo el nuevo contenidos y las características de la jugabilidad. Parte de la diversión es no saber en las primeras horas en las que empieza tu aventura.

A la larga, compartir los videos filtrados de GTA 6 es una falta de respeto a la dedicación de los desarrolladores, porque la comunidad criticará el trabajo inacabado de quienes dedican horas de sus vidas a una futura obra maestra. Siempre es mejor sacar conclusiones sobre los resultados y no en medio del proceso creativo.

