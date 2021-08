Mientras que muchos gamers están a la espera del anuncio de GTA 6, los PC modders han hecho de las suyas. Si estabas pensando en volver a descargar GTA Vice City, quizás te interese este ‘remake’ del clásico juego.

Hoy, 11 de agosto, Rev Team ha habilitado una demo gratuita de Grande Theft Auto Vice City, la cual se ha denominado coloquialmente como Vice City 2. Se trata de un remake del popular juego pero con gráficos mejorados.

Por supuesto, no esperes que se vea como GTA 5 o que tenga los detalles gráficos que se pueden alcanzar con las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X. Te compartimos el tráiler para que lo juzgues por ti mismo.

El desarrollo está a cargo de no más de cuatro personas y todavía no se ha terminado, ya que se están introduciendo nuevas campañas. No obstante, ya puedes descargar la demo del título en PC.

Descargar la demo de Vice City 2

La gran pregunta es si se mantendrá en Internet o recibirá un reclamo de parte de Rockstar Games. Recordemos que Take-Two, la empresa encargada de los remakes de los pasados juegos de GTA ha enviado notificaciones de cese a los modders que pongan en peligro a la saga.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.