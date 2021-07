Más juegos gratuitos para la comunidad de PC. Epic Games Store busca aumentar la cantidad de usuarios con esta estrategia: cada dos semanas, la empresa habilita la descarga gratuita de varios juegos.

The Spectrum Retreat fue la anterior descarga. Se trataba de una aventura reflexiva que prometía una experiencia única de juego: “jamás te olvidarás de tu estadía. Explora el extraño e inmaculado Hotel Penrose, mientras resuelves sus ingeniosos rompecabezas por código de color y descubres las razones detrás de tu estadía aparentemente interminable”, se lee en la descripción.

Pues desde el 8 de julio hasta el 15 del mismo mes podrás descargar Bridge Constructor: The Walking Dead. “¡prepárate para el cruce definitivo! Bridge Constructor: The Walking Dead combina el legendario y desafiante juego de rompezabezas de Bridge Constructor™ con el universo posapocalíptico de los caminantes de la serie de AMC The Walking Dead”.

También se habilitará la descarga de Ironcast. “Se inspira en la ciencia ficción de la era victoriana y está ambientado en una emocionante historia alternativa: una época en la que hombres y mujeres refinados con sombreros de copa y capotas comandaban gigantescas máquinas de guerra andantes con las que devastaban a los enemigos del Imperio británico”.

Para acceder a estos títulos gratuitos solo hace falta que descargues la aplicación de Epic Games en el siguiente enlace y crearte una cuenta. En el apartado de juegos gratis encontrarás los nuevos títulos.

Free Fire: truco para mejorar en los movimientos rápidos y en los headshots

Dentro del mundo de los Battle Royale hay diferentes títulos populares como Fortnite o PUBG, pero en móviles reina Free Fire. El título de Garena se centra en ofrecer una experiencia frenética en cada partida al ofrece habilidades, mascotas y skins de armas. Si nunca has jugado Free Fire, quizá necesites revisar las optimizaciones para tener cierta ventaja.

En la última actualización importante, OB28, los desarrolladores trajeron muchas optimizaciones en el juego e hicieron algunos ajustes a varias armas como M60, M1917, Kord y Kar98k. Hicieron estos cambios para igualar la jugabilidad injusta y brindar igualdad de oportunidades a los jugadores durante una partida de Free Fire.

A pesar de la gran cantidad de optimizaciones, algunos jugadores todavía tienen dificultades para controlar el retroceso, moverse rápidamente y apuntar con precisión. Veamos cuál es la mejor sensibilidad para movimientos más rápidos y disparos precisos a la cabeza.

La sensibilidad en Free Fire es un factor crucial para controlar el retroceso, la puntería y el movimiento. Por lo tanto, los principiantes deben modificar su configuración predeterminada para una mayor comodidad.

FREE FIRE | Configura la sensibilidad

Veamos cuál es la mejor sensibilidad para Free Fire.

General: 100

Punto rojo: 95-100

Alcance 2X: 84-89

Alcance 4X: 68-73

Alcance del francotirador: 57-62

Mirada libre: 65-70

Después de cambiar la configuración, los jugadores deben dirigirse al campo de entrenamiento y practicar mucho con la nueva configuración. La práctica les ayudará a mejorar los controles con la nueva configuración de sensibilidad de Free Fire.

