La empresa Epic Games tiene un plan para poder competir contra los gigantes de PC, como Steam: regalar juegos cada semana. Únicamente, es necesario contar con una cuenta y descargar el cliente en tu ordenador para poder reclamar videojuegos sin la necesidad de pagar.

Hoy, 7 de abril, Epic Games Store modificó la rotación en el apartado de “Juegos gratuitos” con las siguientes descargas. Recuerda que solo estarán disponibles hasta el 14 de este mes.

Rogue Legacy: “el roguelite genealógico en el que cualquiera puede ser un héroe. Cada vez que mueras, tu único descendiente será tu sucesor. Un descendiente puede ser daltónico, otro puede ser un enano con vértigo... Pero no te preocupes, nadie es perfecto y no hace falta serlo para triunfar”.

The Vanishing of Ethan Carter: “The Vanishing of Ethan Carter es un juego de misterio en primera persona centrado en la exploración y el descubrimiento. En el papel de Paul Prospero, un detective experto en ocultismo, deberás reconstruir la verdad oculta tras la desaparición de Ethan y el destino de su familia”.

Desde el 14 de abril, podrás descargar otros dos juegos: Insurmountable, un simulador de escalar montañas, y XCOM 2, un shooter estratégico en donde debes defender a la Tierra de una invasión alienígena.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.