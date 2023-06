Epic Games vuelve a modificar la rotación de juegos gratuitos en su tienda virtual de PC. La compañía informó meses después de su lanzamiento que regalaría títulos cada semana a toda la comunidad y ha cumplido sin fallas. Ahora salen de la rotación Idle Champions of the Forgotten Realms y theHunter: Call of the Wild para darle paso a The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos.

El juego pertenece a los géneros de aventura y PRG. Te permite elegir el personaje que más se acomode a tu modo de juego y lo podrás equipar con armas y elementos que mejoran sus estadísticas. Todo esto, por supuesto, para luchar con criaturas de las mazmorras que tengas por delante.

“Adéntrate en el disparatado universo de fantasía heroica de la mazmorra de Naheulbeuk. Lidera un equipo de intentos de héroe de lo más torpes en este épico y desafiante RPG táctico. Vive una aventura repleta de humor, sorpresas y encuentros absurdos”, se lee en la descripción de Epic Games Store.

Requisitos mínimos

Sistema operativo: Mojave 10.14.6

Procesador: Intel Core i7 a 2,5 GHz

Memoria: 4 GB

Almacenamiento: 8 GB

Tarjeta gráfica: Radeon Pro 560 (4 GB)

Requisitos recomendados

Sistema operativo: Mojave 10.14.6

Procesador: Intel Core i7 a 3,6 GHz

Memoria: 8 GB

Almacenamiento: 8 GB

Tarjeta gráfica: Radeon Pro 560 (4 GB)

Podrás descargarlo solo hasta el 6 de julio, ya que en esa fecha cambiará la rotación para entregar GRIME, un título de plataformas RPG.

“GRIME es un juego de rol de acción y aventuras rápido e implacable en el que aplastas a tus enemigos con armas vivientes que mutan en forma y función, y luego consumes sus restos con un agujero negro para fortalecer tu recipiente mientras rompes un mundo de intriga anatómica”.

¿Cómo descargar juegos gratis en Epic Games Store?

Crea una cuenta en Epic Games Store Primero, necesitarás crear una cuenta en Epic Games Store si no tienes una ya. Ve a https://www.epicgames.com/ y haz clic en el botón "Iniciar sesión" en la esquina superior derecha. Te dará la opción de crear una nueva cuenta.

Inicia sesión en tu cuenta Inicia sesión en tu cuenta de Epic Games Store.

Verifica el juego gratuito de la semana Una vez que estés en la página principal de la Epic Games Store, desplázate hacia abajo hasta llegar a la sección de juegos gratuitos. Epic Games ofrece al menos un juego gratuito cada semana, por lo que asegúrate de verificar cuál está disponible actualmente.

Selecciona el juego gratuito Haz clic en el juego gratuito de la semana. Esto te llevará a la página del juego.

Haz clic en el botón "Obtener" En la página del juego, deberías ver un botón que dice "Obtener". Haz clic en este botón. Esto te llevará a la página de compra.

Confirma tu pedido En la página de compra, deberías ver que el costo del juego es de $0.00. Haz clic en el botón "Realizar pedido" para confirmar tu pedido.

Descarga el juego Una vez que hayas obtenido el juego, deberías ser capaz de descargarlo y jugarlo a través de la aplicación de Epic Games. Si no tienes la aplicación de Epic Games instalada, tendrás que instalarla. Para ello, ve a https://www.epicgames.com/store/en-US/download y sigue las instrucciones.

