Epic Games tiene un plan para poder ganar terreno en PC y así acercarse a los gigantes de la plataforma como Steam: regalar juegos cada semana. En este momento, puedes descargar DAEMON X MACHINA, un título de acción cooperativo en el que podrás pilotar un mecha y puedes comprar nuevos accesorios.

“Pilota tu Arsenal, un robot gigante totalmente personalizable, y únete a otros mercenarios para defender a la humanidad de las máquinas corruptas y otros robots gigantescos en este juego de acción posapocalíptico”, se lee en la descripción.

El 3 de febrero, la empresa cambiará la rotación y entregará uno de los juegos de plataforma en 3D más populares de PC: Yooka-Laylee and the Impossible Lair. El precio normal es de 56,99 soles pero te saldrá gratis hasta el 10 de febrero.

“Yooka-Laylee and the Impossible Lair es una nueva aventura de plataformas de algunos de los talentos creativos más importantes detrás de “Donkey Kong Country”. ¡Su archienemigo Capital B no trama nada bueno y el dúo de amigos debe ponerse en acción una vez más para salvar la situación!”

Recuerda que también en la plataforma puedes acceder a diferentes ofertas pr el Año Nuevo Chino. Hasta el 10 de febrero, podrás acceder a descuentos como Cyberpunk 2077 a 104,99 soles o Far Cry 6 a 129,99 soles. Otros títulos triple A como Borderlands 3 están con un 75% de descuento.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.