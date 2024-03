Para todos los gamers que gustan de los títulos de rol y la acción histórica llegan buenas noticias ya que Kingdom Come Deliverance: Royal Edition, del desarrollador Warhorse Studios y el publisher PLAION, ya está a la venta en Nintendo Switch.

Los jugadores podrán embarcarse en un viaje inolvidable como Henry, el hijo de un herrero. Tras escapar de una invasión en su aldea natal, deberás agarrar tu espada y forja el destino de Bohemia luchando contra las fuerzas invasoras, conociendo a nuevos amigos y realizando misiones que cambiarán el juego.

Estés donde estés, ya sea en el autobús, en casa o peregrinando por Bohemia, podrás sumergirte en el mundo históricamente rico y visualmente impresionante de la Europa Medieval.

El juego ha sido portado a Nintendo Switch por Sabre Interactive, en colaboración con Warhorse Studios, y está disponible tanto en cartucho físico como en la Nintendo eShop, que incluye el juego completo, junto con todos los DLC: Treasures of the Past, From the Ashes, The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon, Band of Bastards y A Woman’s Lot.

Tráiler de lanzamiento de Kingdom Come Deliverance