Muchas expectativas de la comunidad gamer. La PS5 Pro promete ser una experiencia sin igual pero, de acuerdo a un análisis reciente, no deberíasnesperar que el rendimiento de la futura consola de Sony sea el doble de la velocidad de fotogramas mientras la GPU se vea limitada respecto al modelo base.

La PS5 Pro no ha sido anunciada por Sony. Solo hay los rumores de que saldrá para fines de años y aprovechando el lanzamiento de GTA 6 para cualquier momento de 2025. Aún es muy temprano para hablar del rendimiento general de la nueva consola; sin embargo, solo podemos tener cierta idea según las especificaciones técnicas que se filtraron a Internet.

Es así como Richard Leadbetter, Alexander Battaglia y John Linneman, de Digital Foundry, comentaron en un video publicado en YouTube sobre la rumoreada actualización del hardware de la PS5 Pro y el nivel de rendimiento que debería esperarse de ella. De momento, podemos adelantarte que la mejora no sería contundente.

La comunidad de Sony no debería esperar la misma sorpresa que sucedió con la PS4 Pro en su momento. Esta vez la PS5 Pro no ofrecerá el doble de CU (Unidad de Control), por lo que es posible que las velocidades de reloj aumentadas no proporcionen automáticamente el doble de velocidad de fotogramas en escenarios con GPU limitada, considerando también que la VRAM y el ancho de banda de la memoria de la PS5 Pro permanecerán iguales respecto al modelo base.

Nueva patente de Sony

Hay que considerar que cualquier mejora en el rendimiento de la PS5 Pro se debería a la patente que Sony habría desarrollado junto con AMD. Digital Foundry señala que la nueva tecnología significaría una evolución del renderizado en forma de tablero de ajedrez para que el sistema determine qué parte de la imagen requiere mayor ampliación.

Así las cosas, la PS5 Pro no supondría un salto significativo respecto a la versión base. Solo recuerda que los datos técnicos aún no fueron anunciados por Sony y es probable que la compañía nipona no confirme ninguna filtración hasta la presentación oficial de la consola. Esperemos que la PS5 Pro sí suponga una mejora considerable para que la comunidad pueda disfrutar de GTA 6 con las tecnologías más avanzadas de la industria.

Ficha técnica de la PS5 Pro

No hay información oficial respecto a las características técnicas de la PS5 Pro. Sin embargo, las filtraciones en redes sociales y foros especializados sugieren que la consola supondrá un avance técnico respecto a la versión básica.

El usuario de Twitter @RinoTheBouncer recopiló los rumores y filtraciones que se han compartido en los últimos meses sobre la próxima consola de Sony:

Ray tracing 4K

23.04 TFLOPS

Tiempos de carga más rápidos

Nueva APU personalizada

Proceso TSMC de 5/4 nm

8 núcleos basados en Zen 4

GPU integrada

60 CU

iGPU (RDNA 3 o RDNA 3.5)

La APU puede tener 96 ROP

Frecuencias de CPU más altas a 3,6 GHz

Frecuencias de GPU más altas a 2,7 GHz

Memoria GDDR6 de 16GB

Mejoras en el SSD NVMe integrado

Memoria de 18000m

4K/60 fps consistente

Nuevo modo de rendimiento para 8K

Trazado de rayos acelerado

Avanzado en desarrollo

En desarrollo desde principios de 2022

Las manifestaciones ya están en marcha

Los estudios recibieron kits de desarrollo en noviembre de 2023

Con el objetivo de lanzarse en noviembre de 2024

Será el último hardware importante antes de PS6

PS6 apunta a su lanzamiento en 2028