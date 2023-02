Tan solo ha terminado el primer mes del año 2023 y ya contamos con algunas sorpresas en la industria. One Piece Odyssey, un videojuego de mundo abierto basado en el anime One Piece ya está disponible en todas las consolas, también llegó Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition a PC y Forspoken a PC y PS5.

Febrero también será un mes lleno de títulos triple A, comenzando por Hogwarts Legacy, uno de los más esperados del año. Se trata de un RPG que le dará la oportunidad a los gamers de crear a su propio personaje en el universo fantástico creado por J. K. Rowling.

El juego ha programado su lanzamiento para el 10 de febrero en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X y PC. Se espera que la versión de Switch llegue en julio de este año si no hay retrasos.

Otros lanzamientos en febrero de 2023

Atomic Heart (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X y PC - 21 de febrero): “El imparable avance de la tecnología y el desarrollo de experimentos secretos han dado lugar a criaturas mutantes, máquinas aterradoras y robots superpoderosos que, de repente, se han rebelado contra sus creadores. Solo tú puedes detenerlos y averiguar qué hay más allá de este mundo ideal. Emplea las habilidades de combate que te otorgan tu guante eléctrico experimental y tu arsenal de armas de filo y de fuego avanzadas para luchar a vida o muerte en encuentros explosivos y frenéticos. Adapta tu estilo de combate a cada rival, combina habilidades y recursos, aprovecha el entorno y mejora el equipamiento para superar retos y luchar por el bien”.

Sons of the Forest (PC - 23 de febrero): “Enviado a buscar a un multimillonario desaparecido en una isla remota, te encuentras en un infierno infestado de caníbales. Crea, construye y lucha para sobrevivir, solo o con amigos, en este nuevo y aterrador simulador de horror y supervivencia de mundo abierto”.

Horizon Call of the Mountain (PS5 - 22 de febrero): “Conquista picos colosales, derrota a temibles máquinas y descubre un peligro oculto para el mundo de Horizon. Acude a la llamada de la montaña en una inmersiva aventura nueva para PlayStationVR2″.

Deliver Us Mars (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X - 2 de febrero): “Deliver Us Mars, secuela del galardonado Deliver Us The Moon, es una aventura de ciencia ficción atmosférica que ofrece una experiencia inmersiva de astronauta. Explora nuevas fronteras en una misión de alto riesgo cargada de suspenso para recuperar las naves coloniales del ARCA que sustrajo la misteriosa Outward”.

Like a Dragon: Ishin! (PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC - 21 de febrero): “El Kioto de la década de 1860 está plagado de desigualdades generalizadas, y un samurái cambiará el curso de la historia en su búsqueda de la justicia. Coge la espada de Sakamoto Ryoma y aventúrate en Kioto para encontrar al asesino de tu padre, exculparte de un asesinato y restaurar tu honor. Al hacerlo, pondrás fin a la era samurái y cambiarás para siempre el futuro de Japón. Desenvaina tu espada, carga tu revólver y únete a la revolución en esta intensa aventura histórica que solo los creadores de Yakuza: Like a Dragon podrían producir”.

