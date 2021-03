Life is Strange es una franquicia de videojuegos que se publica por capítulos. Es una aventura gráfica en donde vamos tomando decisiones en la vida de los protagonistas y exploramos un mundo adolescente lleno de extraños poderes.

El capítulo 1 del primer juego se lanzó en 2015 y en septiembre de 2021 se lanzará un nuevo juego que continuaría la historia. Recordemos se han lanzado al mercado ya tres juegos de Life is Strange.

Life is Strange: True Colors será desarrollado por Deck Nine Games y publicado por Square Enix en las diferentes plataformas. Estará disponible en Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X y Stadia.

El juego nos pondrá en la piel de Alex Chen (Erika Mori), quien vive en Haven Springs junto a su hermano Gabe. Este último muere y será la protagonista la encargada de investigar el misterio con sus poderes.

Según lo que se ha visto en el avance, Alex puede ver las emociones de las personas representados por diferentes colores.

“¡Comienza una nueva y audaz era del galardonado Life is Strange, con un personaje principal jugable completamente nuevo y un misterio emocionante por resolver!

Alex Chen ha reprimido durante mucho tiempo su ‘maldición’: la capacidad sobrenatural de experimentar, absorber y manipular las emociones fuertes de los demás, que ella ve como auras de colores ardientes.

Cuando su hermano muere en un supuesto accidente, Alex debe abrazar su poder volátil para encontrar la verdad y descubrir los oscuros secretos enterrados en una pequeña ciudad.”, explica la empresa.

Municipalidad de Lima organiza el tercer Torneo Metropolitano de Dota 2 y Fortnite

Los aficionados a los videojuegos Fornite y Dota 2 tendrán la oportunidad de demostrar sus habilidades en el III Torneo Metropolitano de eSports, el cual es organizado por la Municipalidad de Lima de la mano de importantes aliados del rubro de los deportes electrónicos como Voonex y PESA.

Habrá premios y reconocimientos para los primeros lugares. Por otro lado, con este III Torneo Metropolitano de eSports se marcará la incorporación de Fornite y Dota 2 como disciplinas de nuestra Escuela Municipal de eSports.

Finalmente, destacar que este evento busca crear espacios seguros de competencias para la comunidad gamer de Lima Metropolitana, educando y enseñando los valores inherentes que conlleva la práctica de los eSports.

Disciplinas: Fornite y Dota 2

Plataforma: PS4, PS5 y PC

Participantes:

Fornite: 1,000 personas

Dota 2: 254 equipos (1270 personas)

Edades:

Fornite: 2 categorías (8 a 17 años - 18 a más)

Dota 2: 1 categoría (18 a más)

Días de competencia 26, 27 y 28 de marzo.

Aliados: Voonex y PESA (Peruvian eSports Association)

Dónde inscribirse

La Municipalidad de Lima ha compartidos los formularios de inscripción a través de su fan page de Facebook. Solo ingresa al siguiente enlace y sigue los pasos para completar tu registro.

“La comunidad gamer de Lima y el Perú necesita más espacios seguros donde poder recrearse con los eSports. Cada día aumenta el consumo de niños y adolescentes por el aislamiento social obligatorio y se vuelve un problema familiar por desconocimiento de los padres por los eSports. Crear estos espacios no solo ayuda a la recreación de los niños, niñas y adolescentes, también nos sirve para trabajar con los padres en concientizarlos, mostrarles los beneficios, oportunidades y límites de la práctica de eSports. Cuando existe voluntad política y esfuerzo administrativo salen están grandes iniciativas.”, explica Bryan Prada, uno de los responsables de este evento online.