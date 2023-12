Entrando ya a la recta final de este año, PlayStation quiere que todos los suscriptores al servicio de PlayStation Plus gocen de grandes sorpresas. Es por esto que desde este 5 de diciembre hasta el 5 de enero del 2024 estarán llegando una serie de actividades.

Es así que los miembros de PlayStation Plus podrán canjear avatares gratuitos para consolas PS5 y PS4, unirse a torneos de eSports, ganar puntos en PlayStation Stars, ahorrar en productos PlayStation Gear y participar en una competencia para tener la oportunidad de ganar premios increíbles. Las actividades también están disponibles para quienes no son miembros de PlayStation Plus.

Avatares PS5 y PS4

En el caso de los avatares, para los que no se requiere una suscripción a PlayStation Plus, los gamers podrán canjear un código de cupón que conmemoran algunos de los títulos populares ofrecidos a través de PlayStation Plus.

Para esto, deberán visitar el sitio web de PlayStation Plus o revisar la página de la Temporada de juego de PlayStation en la consola PS5/PS4 para ver el código de cupón, que se puede canjear desde el 5 de diciembre del 2023 hasta el 5 de enero del 2024.

Fin de semana de multijugador online gratis

Todos los gamers poseedores de una consola de Sony podrán acceder a un fin de semana gratuito. Este, será del 9 al 10 de diciembre, y durante este tiempo, el multijugador en línea está disponible sin una suscripción a PlayStation Plus, por lo que los jugadores pueden enfrentarse directamente o con otros jugadores online.

PlayStation Tournaments

Para poder participar en los torneos, los cuales se desarrollarán del 12 al 17 de este mes, hará falta tener una suscripción a PlayStation Plus. Los torneos se desarrollarán con títulos como EA Sports FC 24, NBA K2424, Madden NFL y MLB the Show 23.

Los gamers que participen tendrán la oportunidad de ganar una suscripción a PlayStation Plus Premium/Deluxe. El proceso de inscripción es similar a los PlayStation Tournaments tradicionales, con cartas de torneo personalizadas y un botón dentro del juego que incluye una lista de torneos disponibles para los títulos participantes. Cuando participen en los PlayStation Tournaments, los jugadores se enfrentarán en categorías individuales en una programación establecida.

Campaña de PlayStation Stars

Del 5 de diciembre del 2023 al 5 de enero del 2024 los miembros de PlayStation Plus pueden ganar 50 puntos extra en PlayStation Stars cuando canjean y juegan cualquiera de los Juegos mensuales de diciembre en PlayStation Plus:

LEGO 2K Drive.

Powerwash Simulator.

Sable.

Para poder participar en esta campaña será necesaria tener una suscripción a PlayStation Plus.

