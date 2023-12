Alguien perderá su trabajo en Rockstar Games. A solo dos días para que los fanáticos de Grand Theft Auto puedan ver el tráiler del esperado videojuego GTA 6, el supuesto amigo del hijo de Aaron Garbut, director de arte de la desarrolladora, publicó en Internet varias imágenes del nuevo mapa.

Los usuarios de X están viralizando un video muy corto en el que se aprecia el paisaje urbanístico de GTA 6, y las primeras impresiones es que será gigante, mucho más grande de lo que ofreció Rockstar con GTA 5.

“El mapa tiene el doble de tamaño que Los Santos de GTA V. Con 3 ciudades principales y 4 subciudades con un gran lago en el centro del mapa”, tuiteó @InfoMundiall.

Los usuarios de la plataforma compararon los edificios con los elementos que aparecieron en videos filtrados del gameplay de GTA 6. Muchos de los detalles coinciden, así que las imágenes serían del videojuego y no se trataría de un fake bien elaborado de un troll.

El leak fue hecho por un amigo del hijo de Aaron Garbut, director de arte de Rockstar.

La veracidad de las imágenes filtradas no ha sido confirmada ni negada por Rockstar Games y es muy difícil que así suceda a pocas horas del tráiler oficial.

Mira el estreno del tráiler de GTA 6

El primer avance de GTA 6 está programado para el martes 5 de diciembre a las 9:00 a.m. ET / 6:00 a.m. PT / 3:00 p.m. CET / 2:00 p.m. GMT. A continuación el horario para los países de habla hispana.

México - 8:00 a.m.

Estados Unidos (hora del Pacífico) - 7:00 a.m.

Estados Unidos (hora Centro) - 9:00 a.m.

Colombia, Perú y Ecuador - 9:00 a.m.

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico - 10:00 a.m.

Argentina, Chile, Paraguay y Brasil - 11:00 a.m.

España - 5:00 p.m.

Cómo sería GTA 6 con los mejores mods gráficos en GTA 5

El canal IGN ha publicado en YouTube un video en el que podemos apreciar los escenarios de GTA 5 con todos los mods de mejora gráfica para tener una idea de lo que será Grand Theft Auto 6. Será mejor que lo veas por ti mismo para que seas consciente de lo que hablamos. La mejora es descomunal. Recomendamos reproducir el video a 4K.

Tengamos en cuenta que GTA 6 compartirá la dinámica de mundo abierto de GTA 5. No podemos especular más sobre las mecánicas de juego, pero sí imaginar que el salto gráfico será considerable, ¿pero más sorprendente de lo que hoy en día se puede con los mods de PC en GTA 5? Habrá que esperar a diciembre para resolver esta duda.

