Se vienen grandes cosas para Magic: The Gathering. Durante la Magic At 30 de la Gen Con, la compañía anunció colaboraciones con los videojuegos Fallout, Assassin’s Creed y Final Fantasy. Te contamos cuáles son las fechas aproximadas de lanzamiento para que puedas ampliar tu colección con cartas especiales y de tus franquicias favoritas.

Fallout llegará a Magic: The Gathering con su propio conjunto de mazos en marzo de 2024 basados en facciones como La Hermandad del Acero y El Enclave. Las cartas inspiradas en el videojuego de Bethesda, y creadas en colaboración con el desarrollador, no estarán disponibles en sobres, sino a través de los mazos Commander, es decir, barajas listas para usar en el formato casual de Magic: The Gathering.

Por su parte, Assassin’s Creed estará disponible a partir del tercer trimestre del próximo año. Recién para 2025 seremos testigos de la colaboración con Final Fantasy, cuya colección partirá desde 1987 hasta el reciente Final Fantasy XVI.

Wizards of the Coast, responsables de Magic: The Gathering, no ha precisado la fecha de lanzamiento de las colaboraciones, ni qué personajes o juegos se incluirán, ni la cantidad de mazos a comercializar. Según colaboraciones pasadas, podemos esperar unos cuatro mazos por cada franquicia.

“Una cosa que ha permanecido constante a lo largo de nuestros 30 años de historia es lo mucho que les gusta Magic a nuestros jugadores”, señaló Bill Rose, director global de MTG, sobre el anuncio. “De cara al futuro, uno de nuestros objetivos prioritatios es seguir creando nuevas y memorables experiencias de juego, tanto si llevas jugando a Magic un par de meses, años o décadas”.

Las cartas más exclusivas de Magic: The Gathering

Las colaboraciones con Fallout, Assassin’s Creed y Final Fantasy no alcanzarán la fama que tienen estas otras cartas en el mundo de Magic: The Gathering. Repasemos cuáles son esas cartas que todo el mundo quiere tener a cambio de miles de dólares.

Black Lotus es una carta de artefacto que permite añadir tres manás de cualquier color a tu reserva de maná. Fue parte del primer set del juego y es conocida por su poderosa capacidad y rareza. Versiones raras y en buen estado de esta carta han alcanzado precios astronómicos.

Otra carta muy valorada es “Ancestral Recall”, un hechizo de instantáneo que permite a un jugador robar tres cartas. Como parte del set inicial, su gran poder en el juego y su rareza la han convertido en una carta altamente codiciada.

Las cartas Moxen, como “Mox Sapphire”, “Mox Ruby”, entre otras, son artefactos que proporcionan un maná de su respectivo color. Estas cartas también forman parte del conjunto original y son extremadamente raras.

“Time Walk” es un hechizo de instantáneo que te permite tomar un turno adicional después del turno actual. Esta carta ha sido considerada una de las más poderosas en el juego y su rareza la convierte en un objeto de deseo.

Las tierras duales de edición limitada, como “Tropical Island”, que pueden generar dos colores diferentes de maná, también se encuentran entre las cartas más valiosas.

De todas las ediciones, las cartas de la edición “Alpha” son las más exclusivas y valiosas. El “Black Lotus” de la edición “Alpha” es particularmente buscado por los coleccionistas debido a su estatus de primer set.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.