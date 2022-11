Ubisoft revela más detalles sobre los emocionantes planes post lanzamiento de Mario + Rabbids Sparks of Hope. Los jugadores continuarán su viaje a través de tres contenidos descargables, disponibles en Nintendo Switch.

En Tower of Doooom, ¡Los jugadores se enfrentarán a los mayores desafíos! Madame Bwahstrella necesita que Mario, Rabbid Peach y sus amigos limpien su torre multidimensional ¡y salven a su viejo amigo Spawny! A principios de 2023, esta extensión agregará un nuevo modo de juego de combate en el que los jugadores se enfrentarán a batallas altamente estratégicas mientras se dirigen a la cima de la Torre.

El segundo contenido descargable hará que nuestros héroes viajen a un planeta completamente nuevo. Los jugadores podrán explorar nuevos entornos, llenos de personajes divertidos para conocer, secretos para descubrir, pero también nuevos enemigos para enfrentar. Este nuevo contenido de la historia estará disponible a mediados de 2023.

En el último DLC, Rabbid Mario, Rabbid Peach y Rayman unirán fuerzas en una aventura sorprendente, divertida y épica. Los jugadores podrán controlar a Rayman y seguir a nuestros héroes mientras exploran un lugar nuevo y misterioso. Este DLC llegará a finales de 2023.

Todos los contenidos descargables requieren que los jugadores posean Mario + Rabbids Sparks of Hope y están incluidos en el pase de temporada del juego. Tower of Doooom está disponible exclusivamente para los propietarios del pase de temporada, mientras que las otras dos expansiones se pueden comprar por separado. El pase de temporada está incluido en la edición Gold de Mario + Rabbids Sparks of Hope, exclusivamente para Nintendo Switch™. Para más información sobre esta edición, visita la siguiente página.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.