El universo de Marvel está en constante expansión. Luego de haber visto WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier y próximamente Loki en la plataforma Disney Plus, la Casa de las Ideas tiene el plan de hacer una producción de Okoye y las Dora Milaje de Black Panther.

Okoye -caracterizada por la actriz Danai Gurira- es la líder de la guardia élite de Wakanda y tuvo una corta aparición en The Falcon and the Winter Soldier para reclamar el escudo del Capitán América. Ahora, Marvel Studios pensaría en hacer su propia serie para anticiparse al estreno de Black Panther 2.

Según fuentes cercanas a Marvel contactadas por Deadline y THR, Gurira regresará como Okoye no solo en la secuela de Black Panther, llamada Black Panther: Wakanda Forever, sino también en un spinoff que será una serie de origen del personaje.

La serie de Marvel, al igual que sus predecesoras, estaría disponible en Disney Plus y formaría parte del catálogo de producciones de Marvel Studios. Además del origen de Okoye, los espectadores se enterarán de cómo operan las Dora Milaje y si es que tuvieron misiones encubiertas antes de presentarse al mundo.

MARVEL | Tráiler de Eternals

Eternals llegará a los cines de todo el mundo el 5 de noviembre. El elenco está compuesto por Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, Gemma Chan, Kit Harington, Barry Keoghan, Kumail Nanjiani y el actor coreano Don Lee, entre otros.

“Los Eternos de Marvel Studios nos presenta a un nuevo y emocionante equipo de superhéroes en el Universo Cinematográfico de Marvel,antiguos alienígenas que han estado viviendo en la Tierra en secreto durante miles de años. Después de los eventos de Vengadores: Endgame, una tragedia inesperada los obliga a salir de las sombras para reunirse contra el enemigo más antiguo de la humanidad, Los Desviantes”, reza la sinopsis.

