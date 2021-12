Así como PlayStation tiene descuentos interesantes por fiestas, la tienda de juegos online para computadoras Steam no se queda atrás. Te contamos los descuentos que tiene preparado hasta el cierre de la temporada de invierno.

Los usuarios de Steam tiene hasta el 5 de enero de 2022 para llevarse buenos juegos con hasta el 70% de descuentos. Además de los títulos individuales, la plataforma cuenta con paquetes de franquicias enteras a un solo precio con descuentos considerables.

Entre las franquicias con precios interesantes para la comunidad de Steam que siempre busca el ahorro, tenemos Far Cry Bundle a 136 soles (79% de descuento) y Doom Franchise Bundle a 124 soles (76% de descuento).

Si hablamos de títulos individuales, pueden interesarte los precios rebajados en Mortal Kombat 11 (25.80 soles), Fallout 76 (31 soles), Assanssin’s Creed Odyssey (44 soles), FIFA 22 (79 soles), Dark Souls III (33 soles), Final Fantasy XV Windows Edition (55 soles) y Battlefield 2042 (131 soles).

Puedes revisar toda la lista completa de juegos de Steam con descuento en este enlace.

PS STORE | Descuento de juegos en PS5 y PS4

Hay que tener en cuenta que los títulos de PS4 funcionan en PS5 debido a la retrocompatibilidad. Sony ha hecho que el hardware de la consola de nueva generación cargue los títulos más rápidos y mejore la calidad gráfica.

Los principales atractivos varían en todos los géneros. Por ejemplo, FIFA 22 para PS4 está a 23.99 dólares (60% de descuento), Cuphead a 13.99 dólares (30% de descuento), Injustice 2 - Versión Estándar a 2.99 dólares (85% de descuento), Mortal Kombat XL a 3.99 dólares (80% de descuento), Call of Duty Vanguard a 38.99 dólares (35% de descuento) y Spider-Man: Miles Morales a 29.99 dólares (40% de descuento).

También hay cosas interesantes como It Takes Two a 19.99 dólares (50% de descuento), Doom Eternal a 14.99 dólares (75% de descuento), Assassin’s Creed Odyssey a 14.99 dólares (75% de descuento) y Sekiro Shadow Die Twice a 29.99 dólares (50% de descuento).

