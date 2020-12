¡Doom Eternal llegó a Nintendo Switch! Mira sus gráficos y compáralo con la versión de PS4 Pro

Doom Eternal llegó finalmente a la consola híbrida Nintendo Switch. El título desarrollado por ID Software y Bethesda está disponible solo en formato digital, luego de que se cancelara la versión física.

Si tienes una Nintendo Switch y no sabes si invertir en Doom Eternal, te contamos que GameXplain hizo una comparación del juego con la versión de PlayStation 4. Y sí, la Switch no se queda atrás.

Una de las funciones más interesantes de Doom Eternal en Nintendo Switch es el uso de los controles giroscópicos para apuntar. “Esta opción puede usarse junto con la palanca de control para conseguir una mezcla ideal de inmersión y precisión”, apuntan en la nota de prensa.

Hay que tener en cuenta que la tasa de frame, así como la calidad de las texturas, en la Nintendo Switch es menor respecto a la PS4 Pro, la juego en sí es estable. “El hecho de que Doom Eternal funcione tan bien en Switch es una maravilla técnica. Panic Button [encargado de la adaptación] se ha superado a sí mismo con este puerto”, señalan.

NINTENDO SWITCH | Más denuncias

Desde que Nintendo Switch salió al mercado, los jugadores tienen varios problemas con los Joy-Con Drift. Unas diez las autoridades europeas tienen la misión de hacer que Nintendo fabrique manos de calidad, algo que la firma nipona se resiste a atender desde hace varios años.

La Asociación de Consumidores de los Países Bajos y otros nueve organismos están recogiendo los testimonios de jugadores que hayan tenido un problema con el periférico de la Nintendo Switch. Hasta el momento, la demanda ha recolectado los comentarios de más de 2500 personas.

“Nintendo sigue vendiendo sus consolas con los mismos problemas y no está dando ningún paso en particular para arreglarlo. Por lo que nos concierne se están haciendo las cosas mal. [...] Hemos tomado esta decisión porque creemos que Switch no va a ser una consola que dure tanto como los jugadores esperan. Además, las opciones para arreglarla son limitadas, y en ocasiones se fuerza a los consumidores a tener que acceder a recambios caros”, señalan los denunciantes.