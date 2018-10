¿'The Legend of Zelda' llegará a la TV? Productor de 'Castlevania' en Netflix soltó esta pista

¿Llegará su momento en la pantalla chica? El productor Adi Shankar anunció en Instagram que está trabajando con una compañía japonesa de videojuegos en la adaptación para serie de televisión de una de sus franquicias más importantes. Los rumores apuestan a que se trataría de Nintendo y de la franquicia 'The Legend of Zelda'.



Adi Shanker ha destacado recientemente en el mundo audiovisual por estar detrás de la serie animada de 'Castlevania' en Netflix. La gran revelación se dará a conocer el 16 de noviembre, y muchos apuestan a que se trataría del popular de videojuego de Nintendo.



Hasta el momento, Nintendo no ha confirmado ni desmentido nada, por lo que no queda más que esperar al anuncio oficial que tendrá lugar a mitad de noviembre. ¿Pero será que 'The Legend of Zelda' tiene material para seducir al público? Pues este cortometraje indica que tiene todas las de ganar.