Norman Reedus habla de Death Stranding como "un juego adelantado a su tiempo" [AUDIO]

Death Stranding sigue siendo todo un misterio para todos los amantes de los videojuegos de terror y ciencia ficción. La nueva entrega de Hideo Kojima despierta más preguntas que respuestas con cada avance que presenta frente a la multitud.



Lo último que vimos del juego fue una presentación oficial de un trailer junto a Norman Reedus, el famoso actor que será el protagonista, donde vimos un poco del estilo visual del juego y algo de la historia. Sin embargo, pasó lo de siempre: se generaron más preguntas que respuestas.



Ahora, el actor participó en un Podcast con la tienda BhPhotoVideo , hablando un poco sobre el estilo fotográfico de Norman Reedus, una de sus grandes pasiones. En el minuto 41:50 le preguntan sobre este nuevo videojuego , a lo que él responde que es un "juego adelantado a su tiempo y se trata todo de conexiones".

Podcast: Norman Reedus—Art Is as Art Does - BhPhotoVideo



"Yo sé, mas o menos, de lo que trata el juego (..) pero nunca he visto nada igual. El concepto es tan "mindblowing", no es el típico juego de matar a todo el mundo y ganar el juego, es un juego de conexiones, es todo lo contrario. Es un juego tan adelantado a su tiempo.." Comenta Reedus en el podcast.



​"Existen elementos de las redes sociales dentro del juego y hay una crítica frente a la cultura millenial de estar solo en un cuarto, perdiendo contacto con cualquier ser humano. Esto sería como el futuro luego de re-establecer contacto y es super interesante".