Cuando todos esperaban que Far Cry 4 sea parte de los juegos gratuitos de PlayStation Plus , llegó un anuncio que cambiaba todos los planes. No todos los jugadores tendrán el juego, solamente los que cumplan el siguiente requisito.

Con la compra la suscripción de doce meses del servicio de PlayStation Plus tendrás completamente gratis el juego de Ubisoft. Este tiene un precio de 60 dólares aproximadamente. El juego no pertenece al programa de suscripción, es un regalo de parte de Sony para los nuevos usuarios de su programa.

Esta noticia a divido a la comunidad, ya que algunos que estaban pensando en ser parte de PlayStation Plus tendrán un juego gratis, pero los jugadores que ya están inscritos no recibirían nada. Como adicional, Sony ha agregado otra condición al regalo.

PlayStation - Far Cry 4 PlayStation - Far Cry 4. (Foto: ign)

Este solo aplica a nuevas altas, eso quiere decir que los que quieran extender su suscripción para llevarse un juego gratis no podrán hacerlo. Solamente aplica a nuevos jugadores. Esto ha hecho enfadar a muchos usuarios ya que llevan pagando muchos meses y les gustaría una recompensa por fidelidad.