El 11 y 12 de agosto Niantic lanzará el Día de la Comunidad en Pokémon GO. Este evento llegará con grandes beneficios para todos los jugadores, así que no te lo pierdas. Eevee fue confirmado como la criatura especial que contará con su versión shiny.

Vaporeon, Jolton, Espeon y Umbreon también estarán disponibles entre sus versiones variocolor. Pokémon GO aumentará considerablemente el ratio de aparición de las criaturas mencionadas.

Además se diferentes mejoras, como la triple cantidad de polvoestelar y la duración de cebo por tres horas. El videojuego también premiará las capturas de Eevee con un nuevo movimiento llamado Última baza.

Pokémon GO se actualizará a las 13:00 horas hasta las 16:00 (hora peruana), hora similar para el 12 de agosto.



En otras noticias, Pokémon Let's Go también contará con una edición especial de Eevee. Este título será exclusivo para la Nintendo Switch y se podrá conectar con Pokémon GO.