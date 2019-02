Pokémon GO | Meltan también tendrá su versión shiny, aquí cómo capturarlo

Pokémon GO introdujo una criatura completamente original a la franquicia. A través de los videos de investigación del profesor Willow se mostró a Meltan, un extraño descubrimiento que se siente atraído por el metal.

" ¡Se ha descubierto la versión variocolor del Pokémon singular Meltan! La versión variocolor de Meltan aparecerá por un tiempo limitado, justo a tiempo para celebrar el Nuevo Año Lunar.", se lee en el comunicado de Niantic.

Así es. Pokémon GO también añadirá la versión shiny que podrás capturar solo por tiempo limitado. Desde el 5 de febrero a las 4:00 p.m. (hora peruana) tendrás una posibilidad de encontrarlo, el evento solo durará hasta el 4 de marzo, así que ve consiguiendo tus cajas.

¿Cómo conseguir a Meltan?

Cuando envías una criatura de Pokémon Let´s Go a Pokémon GO , recibirás inmediatamente una caja misteriosa. Este procedimiento solo lo puedes replicar una vez cada 24 horas. Así que se contante con el proceso.



El tiempo de espera para volver a abrir una caja normalmente es de 7 días pero para este evento será de 3. Pokémon GO abre una pequeña posibilidad de que consigas a tu Meltan shiny, solamente deberás un poco de suerte.