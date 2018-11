Game Freak es una de esas compañías legendarias que ha traído a nuestras manos diversos juegos por casi 30 años. A pesar de desarrollar títulos para Sony, Sega y NEC, es principalmente conocido por su alianza con The Pokémon Company y Nintendo , con la serie de juegos de Pokémon que inicio con el Game Boy.



Estos títulos nos permitían entrar en un mundo fantástico lleno de monstruos llamados Pokémon. Con el principal objetivo de capturarlos a todos, los maestros Pokémon los entrenan para ser más fuertes y poder luchar contra otros entrenadores como deporte. Dentro de este mundo existe también la maldad y delincuencia presentado por el Equipo Rocket, una asociación que pretende conseguir bajo cualquier medio los Pokémon más fuertes del mundo.

Ahora, consiguiendo una alianza con Niantic y su videojuego para móviles Pokémon GO , Pokémon: Let’s Go ofrece una experiencia interactiva híbrida entre un juego portátil y un juego de sobremesa. Además, la sincronización con el juego para smartphones junto a un nuevo elemento llamado Poké Ball Plus hacen del juego una combinación interesante entre el RPG tradicional al que todos estaban acostumbrados con Game Freak y la innovación tecnológica de Pokémon GO.

Ya sea que eres un adepto en los videojuegos de Pokémon, tan solo hayas jugado Pokémon GO o simplemente te interesa este nuevo título para la franquicia, en este artículo encontrarás los mejores consejos para disfrutar de Pokémon: Let’s GO! Y sacar el máximo provecho a todas las nuevas mecánicas que trae consigo.

1. Pikachu y Eevee también son Pokémon salvajes

Ya sea que decidas por Pikachu o Eevee como tu Pokémon inicial, esto no significa que no encontrarás ningún otro en todo el juego. Principalmente en la Ruta 17 podrás encontrar más Eevees o en el Bosque Verde a más Pikachu, dependerá de ti cuál elijas como compañero.

2. El compañero inicial puede aprender movimientos exclusivos.

A pesar de poder capturar otros ejemplares de los Pokémon, tanto Eevee como Pikachu iniciales tienen la posibilidad de aprender varios movimientos exclusivos que son muy útiles al momento del combate. Estos son los siguientes:



Pikachu: Pikarotmenta, Pikapicado y Salpikasurf.

Eevee: Leafitobombas, Glaceoprisma, Sylveotornado, Vapodrenaje, Joltioparálisis, Flarembestida, Umbreozona y Espeaura.



3. La colonia hace aparecer más Pokémon

En Pokémon: Let’s GO! Se ha introducido un objeto llamado La Colonia, que sirve para atraer una mayor cantidad de Pokémon salvajes a una locación específica. Este elemento se basó en el incienso de Pokémon GO.

4. El Pokémon compañero puede encontrar bayas

El Pokémon que sigue nuestro camino no solo aumentará su nivel, sino también podrá buscar a su alrededor para encontrar bayas en el entorno salvaje. Lo único que tienes que hacer para recogerlas es estar atento y si aparece un signo de exclamación, tu Pokémon ha encontrado algo.

5. Usa la Poké Ball Plus para sacar un Pokémon de paseo

A pesar que a primera vista el complemento de la Poké Ball Plus no es un gran añadido al juego, lo cierto es que poco a poco podrás ver sus resultados si sacas a pasear a tus Pokémon capturados. Ellos ganarán más experiencia, nivel y encontrarán varios objetos en el camino.

6. Gana experiencia capturando y luchando

Si bien una de las principales mecánicas de subida de nivel es luchando contra otros entrenadores, estos encuentros son limitados. La mejor manera de seguir evolucionando a tus Pokémon es venciendo diferentes Pokémon salvajes de alto nivel y realizando buenos lanzamientos al momento de capturarlos.

7. La relación con el compañero es vital

Tener una buena relación con tu Pokémon compañero no solo hará que el juego sea más disfrutable, sino también ayudará a sus estadísticas para que algunos ataques sean más fuertes que otros y de vez en cuando soltar algún objeto.

8. Puedes conseguir Pokémon Alola

Los Pokémon Alola pueden ser intercambiados por Pokémon de Kanto en los Centros Pokémon. Lo único que tienes que hacer es encontrar los personajes correctos que te ofrezcan el mismo tipo de Pokémon que tienes para lograr el cambio.

9. Truco para atrapar Pokémon raros y Shiny

Los Pokémon Shiny o variocolor también se encuentran en este nuevo videojuego de Game Freak. El truco para capturarlos es realizar una cadena de capturas del mismo Pokémon hasta que salga uno de este tipo. Mientras más larga la cadena, más posibilidad de encontrar uno.

10. Los MT pueden usarse más de una vez

Los famosos MT o Máquinas Técnicas que ayudan a un Pokémon aprender un movimiento pueden ser utilizadas más de una vez en este videojuego. Lo único que tienes que hacer es comprarlas y podrás usarlas cuantas veces quieras.

11. Guarda la partida antes de enfrentar un legendario

Recuerda que si pierdes una pelea contra un Pokémon Legendario, no podrás regresar y enfrentarlo de nuevo. Acuérdate de siempre guardar antes del enfrentamiento final para tener más de una oportunidad.

12. Los objetos ocultos

Dentro de cuevas o mazmorras, lo mejor es avanzar presionando el botón de acción (A) para poder recoger cualquier objeto que no esté disponible a simple vista.

13. Utiliza al máximo Pokémon GO

Gracias a su jugabilidad cruzada, podremos transferir diferentes Pokémon de la aplicación para móviles al videojuego para así conseguir completar el Pokédex más rápido.

14. Enfréntate todos los días a Rika

Rika nos dará con cada enfrentamiento chapas para utilizarlas y mejorar los atributos de nuestros Pokémon, por lo que enfrentarnos a ella cada vez es crucial para hacer más fuertes a los compañeros.

15. Nunca te quedes sin Poké Balls

Siendo una de las principales mecánicas del juego el enfrentar y capturar Pokémon salvajes, la cantidad de Poké Balls siempre tiene que ser la máxima para evitar quedarse sin ellas.