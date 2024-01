No hay duda alguna que este año, el cual recién inicia, llegarán grandes videojuegos, y una clara muestra de esto es lo nuevo de Ubisoft, Prince of Persia: The Lost Crown.

Y para que todos puedan ver la línea que tendrá esta nueva entrega de la franquicia, desde la web Game Informer han publicado una nueva secuencia de juego de casi 20 minutos, la cual llega cargada de acción.

Así es, este nuevo material nos permite apreciar el primer nivel, por lo que vamos adelantando que todos aquellos que lo vean tengan cuidado con los spoilers, ya que veremos a Sargon junto a otros Inmortales, como Menolias y Orod, haciendo frente a soldados del Imperio Kushan mientras hacemos uso de Vengeful Counter, golpes y patadas en saltos o azotándolos contra las paredes, fuera de combatir al primer jefe, el General Uvishka.

Prince of Persia: The Lost Crown estará llegando este 18 de enero para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch.

Nuevo video de Prince of Persia: The Lost Crown