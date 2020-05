PlayStation se ha convertido en uno de los grandes bastiones para los gamers de todo el mundo. Comenzando con su primera PlayStation 1, Sony ha acumulado una gran base de fans que han confiado en su producto durante años, y ahora todo el mundo guarda expectativa por la nueva PlayStation 5, que será la consola de sobremesa de la compañía que soporte los videojuegos de la siguiente generación de gráficos.

Además, con la integración de Internet a sus dispositivos, la compañía ha sabido recompensar a aquellos que obtengan su suscripción mensual u anual con ellos. El programa de PlayStation Plus ya lleva algunos años regalando juegos gratis para que sus suscriptores canjeen de manera temporal algunos títulos conocidos y otros no tantos.

Esto ha funcionado tanto para atraer a una nueva clientela que compre su suscripción como para mantener a sus ya fieles fans con productos nuevos cada mes. En su historia, ha regalado juegos como “The Last of Us Remastered”, “Uncharted 4” e incluso el conocido “Bloodborne”.

Sin embargo, hay algunos juegos poco conocidos por ser independientes que también fueron obsequiados bajo este método, títulos que no hubieran sido conocidos de otra manera a pesar de tener las mejores calificaciones del medio. ¿Cuáles son? Aquí te mostraremos algunos por si quieres revisarlos.

JUEGOS GRATIS DE PS PLUS PARA PS4 QUE FUERON TODO UN ÉXITO

GOAT SIMULATOR

SOMA

THE WITNESS

WHAT REMAINS OF EDITH FINCH

HORIZON CHASE TURBO

WIPEOUT OMEGA COLLECTION

OVERCOOKED

LASER LEAGUE

YAKUZA KIWAMI

PORTAL KNIGHTS

