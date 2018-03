God of War es uno de los lanzamientos más esperados por todos los fanáticos de Kratos, que quieren explorar esta nueva etapa de uno de los guerreros más formidables de PlayStation : ahora será un padre que deberá educar a su hijo.



El juego saldrá el 20 de abril de este año para PS4 y, en honor de este lanzamiento, Cory Barlog, el máximo responsable de God of War , ha explicado en una entrevista que el título estará lleno de guiños y referencias de toda la saga, para dar a entender que es el mismo Kratos que conocimos desde el inicio.



"Oh, sí. Yo soy un maniático para esas cosas. Hay secretos y referencias escondidos por todas partes. Y digo 'todas partes' literalmente: me refiero al paquete físico, los menús, las pantallas de carga al pulsar el botón OPTIONS y cosas así…"



Por otro lado, también comentó el difícil reto que era trabajar con un personaje altamente conocido por el público: "Si ya es difícil crear un personaje nuevo, más difícil resulta abordar un personaje que todos creen conocer y mostrar un aspecto de él que nadie ha visto."



"Mostrar un sentido del crecimiento, del cambio creo que eso es muy difícil. Desde un punto de vista dramático es un reto fabuloso. Él es mitad malo y mitad bueno." comenta finalmente, expresando su felicidad de la buena recepción que está obteniendo el nuevo God of War.