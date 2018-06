PlayStation llegó a la E3 2018 con una escueta conferencia. Se esperaba que siga la tendencia de los años pasados, con muchos anuncios nuevos para la PS4 . No obstante, llegó con tan solo los tráilers de aquellos juegos de los que ya se estaba al tanto de su desarrollo.

Spider-Man, The Last of Us, Resident Evil 2 Remake y poco más fue lo que se vio en la E3 2018 de parte de la empresa. Shuhei Yoshida , presidente de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, confirmó que reservaron muchas presentaciones.

Así es, la PS4 tiene otros exclusivos en camino de los cuales no se sabe nada hasta el momento. El motivo del cambio de formato en la conferencia se debió a que consideraron que todavía no era el momento adecuado.

El directivo no quiso ahondar más sobre el tema. PlayStation vio reflejado el resultado de su conferencia con el poco apoyo de sus inversores a nivel mundial, las acciones bajaron en los días siguientes a la presentación. Veremos si la PS4 tiene más que ofrecer en la Gamescom y otras conferencias de videojuegos.