Far Cry 6 presentó su primer tráiler oficial tras varias filtraciones antes de tiempo. Ubisoft confirmó que trabajó con Esposito, el actor de Breaking Bad, para que le de vida al villano del nuevo juego de mundo abierto.

Las imágenes compartidas son realmente increíbles, especialmente el detalle facial tras la captura de movimiento del actor. Por supuesto, este será uno de los primeros juegos para la siguiente generación de consola: PlayStation 5 y Xbox Series X.

Hasta hace unos días, la misma empresa confirmó que Far Cry 6 solo estará disponible en 4K nativo en Xbox One X y Xbox Series X. No obstante, esta información ha sido corregida.

El medio CulturedVultures se puso en contacto con Ubisoft para conversar al respecto: “To clarify, Far Cry 6 will be available in 4K on PS5, PS4 Pro and PC. Further details will be available at a later date.”

“Para aclarar, Far Cry 6 estará disponible en 4K en PS5, PS4 Pro y PC. Más detalles estarán disponibles en el futuro”, comentó la empresa.

Esta situación ha generado múltiples comentarios negativos con respecto a la PS5. Se sabe que la Xbox Series X será mucho más potente pero se creía que la PlayStation 5 no llegaría a correr la resolución 4K.

Habrá que esperar a que Sony y Ubisoft demuestren la verdadera potencia de la consola de siguiente generación.