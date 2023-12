Otro de los anuncios que se revelaron durante la presentación de los The Game Awards de este año fue la fecha de lanzamiento de Rise of the Ronin.

Así es, el título el cual es una de las grandes exclusividades para la PlayStation 5 ya cuenta con fecha de lanzamiento definida, y esta es más cercana de lo que uno pensar.

Rise of the Ronin estará llegando a todos los mercados el próximo 22 de marzo.

Y como detalle extra, durante el evento desarrollado en los Estados Unidos, se ha podido apreciar un nuevo tráiler el cual podemos apreciar en esta nota.

Nuevo tráiler de Rise of the Ronin

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.