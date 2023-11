Diversos rumores indicaban que The Last of US Part II Remastered llegaría a la PlayStation 5, lo cual han terminado por confirmarse. Así es, PlayStation y la desarrolladora Naughty Dog han anunciado de forma oficial esta remasterización con fecha de lanzamiento.

Así es, la versión remasterizada del exitoso título de que pudímos disfrutar en PlayStation 4 estará llegando a la PS5 el próximo 19 de enero.

Pero además de esto, esta versión contará con mejoras gráficas, además de un nuevo modo de juego el cual se llamará No Return, el cual será un roguelike en el que los gamers deberán sortear una serie de desafíos en diversas locaciones. Pero eso no es todo, ya que podremos jugarlo con diversos personaes.

Fuera de esto, la versión remasterizada incluye comentarios de Neil Druckmann, Halley Gross, Troy Baker, Ashley Johnson y Laura Bailey.

Detalles aparte, esta versión contará con dos modos de rendimiento, el Fidelidad el cual se ejecutará a 4K de forma nativa; y el modo Rendimiento, el cual lo hará a 1440p de forma reescalada a 4K. También tendremos un modo Speedrun.

The Last of US Part II Remastered saldrá a la venta el próximo 19 de enero para PlayStation 5.

Nuevo tráiler de The Last of US Part II Remastered

