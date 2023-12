Estando muy cerca el lanzamiento de The Last of Us Part II Remastered, la desarrolladora Naughty Dog y Sony Interactive Entertainment han publicado un nuevo material acerca del título, el cual se enfoca en el nuevo modo de juego No Return.

Esta modalidad de juego nos permitirá poder controlar a Lev, Dina y más personajes importantes de la historia del videojuego, además de poder apreciar diversos escenarios en los que tendremos que hacer frente a diversos seres y criaturas.

Aquí te compartimos la lista de todos los personajes del modo No Return.

Ellie.

Dina.

Lev.

Jesse.

Abby.

Yara.

Manny.

Tommy (bloqueado).

(bloqueado). Joel (bloqueado).

(bloqueado). Mel (bloqueado).

Detalles aparte, lo que podemos apreciar en este material el cual podemos apreciar en esta nota, es que el principal protagonista es sin duda alguna la acción y el frenetismo.

Detalles aparte, luego de que el gamer fuese eliminado podrá dar inicio a otra partida totalmente distinta en segundos. Aquí deberemos recolectar recursos con la finalidad de poder sobrevivir un mayor tiempo y poder descubrir los diversos secretos que habrán en cada uno de los escenarios.

The Last of Us Part II Remastered estará llegando el próximo 19 de enero para PlayStation 5.

Nuevo tráiler de The Last of Us Part II Remastered

