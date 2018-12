Steam envió a todos sus usuarios la actualización de los juegos más importantes del 2018. En cuanto a los más vendidos, se ha calculado por el ingreso bruto generado durante todo el año, incluye micro-transacciones ya misma compra del videojuego.

Con motivo de cierre del 2018, la misma tienda virtual ha puesto algunas de estas entregas hasta con 70% de descuento. No se ha mostrado la lista con algún orden en específico pero estos son los títulos que entraron en la categoría de Platino.

Juegos más vendidos del 2018 en Steam:

Steam Steam: los juegos que más dinero generaron en la tienda de Valve en el 2018. (Foto: Steam)

- Assassin’s Creed Odyssey

- Civilization VI

- Counter-Strike: Global Offensive

- Dota 2

- Far Cry 5

- Grand Theft Auto V

- Monster Hunter: World

- PlayerUnknown’s Battlegrounds

- Rainbow Six Siege

- Rocket League

- The Elder Scrolls Online

- Warframe

En cuanto a los de Oro la lista está encabezada por Jurassic World Evolution, Ark Survival, Stellaris, Dead By Daylight, entre otros. Te compartimos las capturas de Steam.

