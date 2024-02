Luego de una serie de problemas y retrasos, ya se encuentra disponible en nuestro mercado Suicide Squad: Kill the Justice Leage, título para PlayStation, Xbox Series X|S y PC. El nuevo trabajo de Warner Bros. Games y la desarrolladora inglesa Rocksteady, reconocida por su trabajo en la saga Batman Arkham, una de las mejoras entregas de superhéroes, pero que en este caso, y desde que este título fue anunciado, era claro que las cosas cambiarían.

Y con esto no me estoy refiriendo a dejar de lado las mallas del encapotado de Ciudad Gótica por las de los villanos de turno para eliminar a superhéroes, que no está nada mal, sino que Suicide Squad: Kill the Justice Leage es una experiencia de juego multijugador en línea y elementos de pago (juego como servicio).

Santos dilemas Batman

Ya en sus primeras horas de juego en Suicide Squad: Kill the Justice Leage, nos topamos con una grata sorpresa. Y es que esta entrega ha sabido dar el golpe en la tecla correcta al crear un título en donde podemos apreciar una serie de diálogos y disparates dignos de estos antihéroes. Totalmente graciosos.

Este videojuego me ha sacado más de una sonrisa con las locuras de Harley Quinn, o el “inocentón” de King Shark, la seriedad y dureza de Deadshot y el “tira la piedra y esconde la mano” del Capitán Boomerang. Su sincronismo es de lo mejor. Y esto más la misma trama del título ha hecho que me quiera saber más del juego, el ya clásico: ¿y que pasará después?. Vale decir que esta entrega goza de un gran contenido narrativo.

Y es que este título goza de una gran cantidad de videos, todos muy bien trabajados y dirigido, esto fuera de ciertas secuencias que más parecen de un título para un solo jugador. Y es que si bien Suicide Squad: Kill the Justice Leage es un título multijugador, se puede jugar en gran forma también en solitario y sin tener que estar “conectado”.

Odio por doquier

Y hablando de su trama, debo decir que hasta hace pocos días he visto en redes una gran cantidad de odio, de “hate”, hacia este título debido a ciertos momentos de su trama y que muchos gamers los consideran como una falta de respeto. En mi caso, no me ha molestado nada de eso en lo absoluto. Y esto va amarrado a mi comentario inicial: Suicide Squad: Kill the Justice Leage no es Batman ni Arkham. Aquí controlamos y jugamos como malos, y esto el título nos lo deja claro desde el primer minuto.

Es más, estoy seguro que más de uno se sorprenderá al ver el nivel o grado de maldad de los ahora “controlados” miembros de la Liga de la Justicia, sobre todo Batman, ya que hará uso de todos sus “trucos” y técnicas vista en la saga Arkham contra nosotros.

Silencio cariño… mamá matará a todo el mundo por ti

Ahora bien, dejando de lado la trama de Suicide Squad: Kill the Justice Leage, pasará a la parte jugable, toda una sorpresa jugable, como diría el Joker. Este título es un juego de disparos en tercera persona, pero con un gran y fuerte sistemas de mecánicas, lo cual hace que el título sea muy divertido.

Y, ¿cuál es la clave?, fácil, el disparatado cuarteto. Simple. Si en lo narrativo la desarrolladora lo acertó, en lo jugable también, ya que cada uno de los miembros de este equipo es un personaje distinto que se controla de forma igualmente distinta y diferente a los demás, comenzando por su sistema de desplazamiento y dejando en claro que aquí no optaremos por coberturas sino más bien estar moviéndonos de forma constante.

Así pues, Deadshot podrá volar y disparar en el aire, King Shark, hará uso de grandes saltos que podrán saltar los más altos rascacielos, Harley es la versión de Batman aquí gracias a un dron y la batigarra, y por último Capitán Boomerang, es el Flash del grupo, salvo por lo bocón, ya que podrá correr a gran velocidad y teletransportarse.

Pero eso no es todo, y es que al momento de los combates, estas diferencias tomarán un nuevo nivel, esto gracias a que poco a poco iremos subiendo de nivel y obteniendo nuevas habilidades. Y como plus a esto, también habrá una serie de mecánicas extraídas de la saga Arkham pero adaptadas a este título, como disparos de contraataque, muy útiles contra Flash por ejemplo, o si nuestro nivel de combo goza de una cantidad podremos hacer una ejecución letal.

Tanta gente para matar… tan poco tiempo

Pero aquí el globo de gas comenzó a tener una fuga, ya que para poder avanzar con la historia me topé con misiones que, al mismo estilo de Marvel´s Spider-Man 2, uno se pregunta: ¿Qué hace esto aquí?, o ¿Es necesario esto?, ya que en suma no aporta nada. Me refiero a salvar ciudadanos, o cuidar un vehículo, entre otros.

Y por otro lado, si bien el sistema de juego resulta muy divertido, este poco a poco se transforma en algo un tanto caótico, aunque claro… para alguien como Harley eso no es un problema, sino un verdadero placer.

Pero es que conforme aumenta la variedad y número de enemigos en pantalla uno se puede perder entre todo esto y los diparos sumado a las explosiones, esto sin dejar de lado los enfrentamientos contra los miembros de la Liga de Justicia. Aquí me saltan dos preguntas más, ¿es así por que es un videojuego como servicio?, o ¿es porque habrá una continuación?.

Si eres bueno para algo… nunca lo hagas gratis

Pero el mayor problema de Suicide Squad: Kill the Justice League no es otro más que el ser un título como servicio (Game as a Service). Y con esto no me refiero a que los mejores trajes sean de pago, o su conexión permanente, no. Sino lo confuso que es como un juego de servicio.

Y es que si bien al inicio todo se procesa de forma clara, poco a poco nos toparemos con misiones que no sabemos de dónde salieron o la misma utilidad de las mismas. Un ejemplo de esto: ¿Cuál es la diferencia entre un ataque crítico y un contraataque crítico?. Y esto, puede hacer que el jugador se fruste pensando en que pueda haber fracasado en una misión, sin saber que ya la ha cumplido.

Antes de juzgar, asegúrate de que eres perfecto

Pasando al apartado gráfico, en pantalla, debo decir que el trabajo de Warner Bros. Games y Rocksteady es un verdadero espectáculo, aunque la verdad no me sorprende, luego de haber visto ya hace años Batman: Arkham Knight. Todo, desde la misma ciudad hasta los personajes y animaciones. Todo es de lujo.

Detalle aparte, su banda sonora es correcta pero no llega al mismo nivel de lo visual, salvo momentos específicos. Pero el punto aquí es que el título llega localizado a nuestra región, todo un plus que ayudará a todos para que no se pierdan detalle alguno de los diálogos entre todos los personajes, en especial los de Capitán Boomerang.

Creo que tú y yo estamos destinados para hacer esto siempre

Ahora bien, debo decir que Suicide Squad: Kill the Justice League goza de tres niveles de dificultad, y mientras más elevado sea más más experiencia y recursos obtendremos. Pero aquí hay un detalle extra, y son los cinco niveles de Invasión.

Y es que tras adquirir un nivel de experiencia en el nivel más alto de dificultad que hayamos desbloqueado, podremos tener acceso al siguiente. Muy al estilo de Diablo, cada nuevo nivel es más difícil, pero con nuevos recursos y premios.

Pero no cabe duda que esta montaña rusa, la cual dura entre 10 a 15 horas de juego, ofrecerá grandes, y no tan grandes momentos, incluyendo sus misiones secundarias y trabajos opcionales, además de los acertijos y pruebas contrarreloj.

Créditos, por favor

Aquí quiero hacer un paréntesis. Y es que si uno espera ver en los créditos el final de esta aventura, les voy adelantando que no será así. Ya que en Suicide Squad: Kill the Justice League el Endgame lo podremos obtener si es que completamos determinadas misiones, y que gracias a las mismas obtendremos un material llamado Prometio, el cual se usará para las incursiones, unas misiones de gran dificultad en donde entran en juego efectos nocivos como los mutadores.

Al completar estas incursiones en los niveles de maestría nuestro rango de Crisis Infinita subirá, por lo que podremos obtener un mejor equipo. Y así deberemos voler a empezar, por lo que tendremos cientos de horas extra para el juego.

Fuera de esto, tendremos las temporadas, las cuales ofrecerán nuevo contenido, como objetos, niveles, nuevos jefes y personajes jugables, como es el caso de la primera, la cual dará inicio en marzo y traerá una versión del Joker junto a dos episodios.

Conclusión

Luego de haber pasado por esta, como indiqué líneas arriba, montaña rusa, podría pensar que Scarecrow (Espantapájaros) se hubiese colado en Suicide Squad: Kill the Justice League, ya que el título ofrece grandes momentos… y otros no tantos.

¿Es mejor de lo esperado? si, pero por otro lado, todo lo referente a su sistema GaaS empaña la experiencia de juego como si fuese una bomba de gas del terrorífico personaje de DC Cómics. Y es que aquí tenemos un gran juego, divertido, gracioso y con una buena historia; y si bien no está a la altura de los Arkham, ofrece una gran calidad en detalles y de easter eggs.

El análisis de Suicide Squad: Kill the Justice League fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por Warner Bros. Games para PlayStation 5.

FICHA

Plataforma: PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC

Desarrolladora: Rocksteady

Género: Acción, Combate, Disparos. Tercera Persona

Distribuidor: Warner Bros. Games

Puntuación: 8

Tráiler de lanzamiento de Suicide Squad: Kill the Justice League