El universo de Yu-Gi-OH! es muy grande dentro del mundo del anime y de los videojuegos, y una muestra de esto último es el reciente anuncio de Konami, en el que seanuncia el desarrollo de un nuevo título digital de la franquicia el cual seguramente entusiasmará a los nostálgicos duelistas de todo el mundo. Si eso no fuera suficiente, Konami presentó Yu-Gi-Oh! con tecnología de RV e IA de vanguardia, transformando los duelos como nunca antes.

De esta forma, y revelado en el evento especial Yu-Gi-Oh! Duel Monsters: The Legend of Duelist QUARTER CENTURY en Tokio, Yu-Gi-Oh! Early Days Collection es un nuevo título digital en desarrollo que conmemora el 25.o aniversario del juego de cartas Yu-Gi-Oh!, el cual llegará próximamente a Nintendo Switch y Steam, y reunirá los primeros juegos de la franquicia jamás lanzados. La colección contará con juegos de los títulos, incluidos títulos que no se lanzaron anteriormente en occidente.

Realidad Virtual

Pero eso no es todo, ya que además los asistentes pudieron entrar en una nueva experiencia Yu-Gi-Oh! que combina el mundo del juego para dispositivos móviles y PC Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS con tecnología de realidad virtual.

Así es, Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS presentó SOLID VISION EXPERIMENT, un título en el que tomando ilustraciones de las cartas les da vida en un espacio de RR inmersivo. Los jugadores participan en un duelo realista dentro del mundo de Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS, con monstruos icónicos como el Dragón blanco de ojos azules, que aparecen en una asombrosa 3D. El 28 de febrero será la invocación máxima del videojuego.

El Proyecto IA

Y como plus a todo esto, los asistentes al evento disfrutaron de ver el duelo de Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL: un oponente de IA que aprende mientras más duelos tiene.

Yu-Gi-Oh MASTER DUEL x el Proyecto IA es un proyecto para ofrecer nuevas formas de disfrutar de duelos en Yu-Gi-Oh MASTER DUEL mediante la construcción de un sistema que permite instalar la IA en Yu-Gi-Oh MASTER DUEL y habilita que los duelos para que se jueguen con la inteligencia artificial creada por programas externos.

Detalles aparte, aún no se ha determinado si Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL x el Proyecto IA se agregará al juego en sí.

Te puede interesar