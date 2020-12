PlayStation también se suma a la última gran fiesta de los videojuegos del año. The Game Awards 2020 se ha programado para el 10 de diciembre y podrás seguir el evento a través de Twitch y YouTube.

No solo se premiarán a los diferentes mejores juegos del año (por diferentes categorías), sino que también llegarán importantes anuncios de las empresas desarrolladoras. Según Geoff Keighley, uno de los responsables de la gala, habrá más de una docena de revelaciones en la celebración.

Se espera que PlayStation sea protagonista, luego de haber puesto a la venta su nueva consola PlayStation 5. Es la gran oportunidad de la empresa para mostrar nuevos exclusivos para el 2021.

A través de Twitter invita a toda su comunidad a estar atentos a sus anuncios en The Game Awards. Tendrás de conectarte a la trasmisión oficial programada para las 4 de la tarde del 10 de diciembre.

¿Qué juegos presentará PlayStation en The Game Awards?

Los títulos de la PS5 serán protagonistas, pero muchos de estos juegos también llegarán a la actual consola PlayStation 4. Entre los nombres más sonados para The Game Awards están Ratchet and Clank: Rift Apart, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden Wes y God of War.

Recordemos que ya se presentó el primer avance de God of War Ragnarok, la secuela del juego que se lanzó en el 2018. Al final del primer juego ya se nos adelantaba la gran batalla entre Kratos y Thor, así que la desarrolladora tiene esto pendiente.