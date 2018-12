The Last Of Us 2 | Naughty Dog y la sana competencia frente a Sony

The Last of Us 2, secuela de la primera entrega, cinco años después nos trae una aventura intensa, dolorosa y llena de emociones. Sin embargo, para esta entrega Naughty Dog tiene muchos desafíos por delante con el juego. Hacer justicia a Joel y Ellie con un juego a su altura, lograr que PlayStation 4 mueva algo tan espectacular como lo visto en el tráiler del E3, entre otras cosas. La competencia "sana" y amigable entre los distintos estudios de Sony propicia que el producto resultante sea de la mayor calidad posible.



Lejos de preocuparse por ello, el estudio va por todas y así lo ha demostrado en la entrevista con Weekly Famitsu. En ella, se aseguró que el equipo se impone a sí mismo la presión de superar a ciertos juegos que tuvieron gran éxito en PlayStation 4, como God of War y Spider-Man.

​

​El director de arte John Sweeney y el director de comunicaciones Arne Meyer explicaron que los estudios de Sony siempre están envueltos en un espíritu de competencia amistosa entre ellos: mientras trabajan en su proyecto, intentan aplicar lo aprendido del juego que ha desarrollado el otro estudio.



De esta forma, en lugar de haber rivalidad, los estudios cooperan entre sí para que el producto sea lo mejor posible.



¿Te encantan los videojuegos , la tecnología y los eSports ? Aquí te compartimos el más reciente episodio del podcast de Depor Play. Recuerda que de lunes a jueves contamos con una columna especial en el diario Depor, y todos los viernes traemos un especial con la mejor información en la edición impresa.