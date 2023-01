Los fanáticos de The Last of Us están en todas. Luego del estreno de la serie de HBO, los espectadores recogieron pistas ocultas a lo largo del primer episodio y varios coincidieron con la teoría de que la infección por Cordyceps se originó en un molino de harina en Yakarta, Indonesia, y se propagó a través de productos horneados. Grande ha sido la sorpresa cuando el segundo episodio confirmó esta teoría que se cocinaba en Internet.

Los creadores de The Last of Us, Neil Druckmann y Craig Mazin, confirmaron en una entrevista para Variaty la popular teoría es correcta: la segunda entrega contiene un flashback de Yakarta que muestra a un importante micólogo investigando uno de los primeros casos de contagio en humanos.

Tráiler del segundo episodio de The Last of Us

Mazin: Creo que es bastante explícito.

Druckmann: Sí, prácticamente dijimos que sí.

Mazin: Cuando habla sobre dónde trabajaban estas personas y qué estaba pasando en esa fábrica, sí, está bastante claro que eso es lo que está pasando. Nos gustó la idea de esa ciencia, e intentamos lo mejor que podemos para asegurarnos de que todas nuestras investigaciones se conecten. [El micólogo] pregunta dónde sucedió, y el tipo dice que en una fábrica de harina en el lado oeste de la ciudad. Estamos hablando absolutamente de que hay el molino de harina más grande del mundo en Yakarta, por lo que es una buena teoría y creo que la gente debería seguir trabajando con ella.

La adaptación de The Last of Us para la pantalla chica hizo que los guionistas hagan ciertos cambios sobre cómo sucedió la pandemia. En el videojuego, la infección se transfirió a través de mordeduras de infectados, así como de esporas que emanaban los huéspedes muertos. Mientras Druckmann y Mazin se esforzaban por lograr un cierto nivel de realismo en la adaptación, los creadores consideraron que las esporas eran una herramienta de infección demasiado poderosa, ya que harían que la contaminación fuera demasiado fácil y la supervivencia demasiado difícil.

Así las cosas, el segundo episodio de The Last of Us introdujo el concepto de una red micelial interconectada que brotaba de los huéspedes muertos, un cambio significativo con respecto al material original. Cuando una de las criaturas es perturbada por un individuo desprevenido, todos los infectados cercanos conectados son alertados de la presencia del sobreviviente. Este detalle en la serie The Last of Us hace que el nivel de peligro de infección sea aún más contundente.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.