El popular videojuego de PlayStation, The Last of Us, está en boca de todos y no exactamente por el éxito de la serie live-action de HBO Max, sino por su llegada a PC a través de Steam y Epic Games Store. El título ha sido bautizado como el ‘Cyberpunk 2077′ de 2023 debido a los errores, bugs y problemas de rendimiento en sus primeros días de lanzamiento.

La empresa desarrolladora Naughty Dog confirmó que ya trabajaba en parches para corregir estos problemas. Recientemente, se habilitó la descarga del parche v1.0.2.0, el cual se centra en congelamientos de pantalla y corrección de algunas texturas.

Notas del parche v.1.0.2.0 de The Last of Us

Se corrigió un bloqueo que puede ocurrir al cambiar rápidamente entre miniaturas de máscaras de personajes

Se corrigió un bloqueo que puede ocurrir en la versión 1.0.1.6 durante las cargas de sombreado al iniciar el juego por primera vez

Se corrigió un bloqueo conocido que ocurriría aleatoriamente durante el juego.

Transmisión de texturas actualizada para reducir el uso de la CPU

Se solucionó un problema por el que los sticks analógicos de los controladores DualSense y Xbox One no respondían.

Se solucionó un problema por el cual SFX extraño se reproducía en los menús “Opciones” principal y del juego.

Se solucionó un problema por el que la nitidez de la configuración de Profundidad de campo (Opciones > Gráficos > Configuración de efectos posteriores > Profundidad de campo) podía cambiar según la configuración de Escala de procesamiento (Opciones > Pantalla > Escala de resolución > Escala de procesamiento)

Interfaz de usuario de configuración de gráficos actualizada (Opciones > Gráficos) para mostrar con precisión el uso de VRAM

Se solucionó un problema por el cual la configuración de Calidad de textura de entornos (Opciones > Gráficos > Configuración de texturas > Calidad de textura de entornos) no mostraba el uso correcto de VRAM

Se solucionó un problema por el cual no aparecía la ventana emergente para habilitar el diagnóstico después de un bloqueo

Se solucionó un problema por el cual ciertos artefactos y texturas de diseños de armas no se representaban correctamente.

Se solucionó un problema con la interfaz de usuario del tutorial que no se mostraba correctamente

Se solucionó un problema por el cual el desplazamiento de la rueda del mouse en los menús con opciones desplegables puede acelerar más rápido de lo previsto

Aumento de la carga activa para reducir los tiempos de carga en la progresión del juego

Se solucionó un problema por el cual la orientación de la cámara podía deformarse a la posición del cursor después de salir del menú de pausa.

[Modo de foto] Se solucionó un problema por el cual la cámara no giraba mientras estaba en la pestaña Iluminación

[La zona de cuarentena] Se solucionó un problema por el cual el jugador y los personajes de amigos pueden aparecer mojados repentinamente durante el juego.

[The Quarantine Zone, Left Behind] Se solucionó un problema por el cual la iluminación y la textura podían parpadear durante el juego.

[The Outskirts] Se corrigió una brecha en la geometría visible durante el juego

[Los suburbios] Se solucionó un problema por el cual las animaciones pueden fallar al cargar durante el juego.

[Los Suburbios] Se restauraron los efectos especiales que rompen ventanas y sacuden autos en la cinemática del juego de francotiradores.

[Tommy’s Dam] Se solucionó un problema por el cual las animaciones de caballos no se cargaban durante una cinemática en el juego.

[Depósito de autobuses] Se solucionó un problema por el cual los efectos especiales del agua podían aparecer entrecortados durante el juego.

[The Firefly Lab] Se solucionó un problema de LOD en el que los cascos de los NPC enemigos podían desaparecer o aparecer corruptos.

Left Behind Standalone

Se solucionó un problema por el cual los disparos de pistolas de agua parecían golpear a Riley pero no se registraban al usar Cámara lenta con V-Sync desactivado

Se corrigió un bloqueo que podía ocurrir al seguir a Riley en el centro comercial.

Nivel de detalle mejorado en la tienda de Halloween.

Se corrigió un bloqueo que podía ocurrir al activar la conversación opcional en el cartel de escapadas asequibles.

Se solucionó un problema por el cual las texturas de los elementos narrativos aparecían de baja calidad en una escena.

Se actualizó el esquema de control ESDF en el minijuego de arcade para usar ‘G’ como la tecla alt para igualar mejor la entrada de puñetazos del juego.

Accesibilidad

Se solucionó un problema por el cual la Lupa de pantalla no funcionaba.

Se solucionó un problema por el cual el ícono direccional de la Asistencia de navegación podía recortarse a través del modelo del personaje del jugador.

Localización

[INGLÉS, HÚNGARO] Se ajustó el idioma que se usa cuando se hace referencia a los gatillos adaptativos y al panel táctil del controlador DualSense

[THAI, LATAM SPANISH, COREANO] Traducciones corregidas en los menús

[SUECO] Se agregó texto a voz faltante en los menús

[SUECO] Idioma corregido en la ventana de bloqueo

AMD

Se solucionó un problema por el que se aplicaban valores predeterminados incorrectos para la configuración de gráficos a las GPU de las series AMD RX 5700 y RX 6600

Steam Deck

Se solucionó un problema por el cual el almacenamiento en caché de PSO podía congelarse al completar el 50 %

Se solucionó un problema por el cual conectar un controlador DualSense mientras se veían escenas del menú Cinemáticas podía obligar a un jugador a jugar.

Se ajustó la interfaz de usuario para mostrar los controles de Steam Deck en el menú Screen Magnifier

Posicionamiento ajustado de los elementos del HUD Arma y Salud

Epic Games

Se solucionó un problema por el cual “¿Quién es un buen chico?” el logro no se desbloqueó a pesar de que el jugador cumplió con los requisitos

Se solucionó un problema por el cual el cielo podía volverse negro.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.