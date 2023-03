¿Ya contamos con el primer “Cyberpunk 2077″ de 2023? Naughty Dog anunció en redes sociales que ya estaba disponible The Last of Us Part I en PC, tanto en Epic Games como en Steam. Sin embargo, se ha convertido en uno de los lanzamientos más criticados por los gamers debido a todos los problemas y bugs.

Algunos de los que han mencionado los jugadores en redes sociales y en la misma tienda Steam incluyen problemas de cargas de zonas, texturas que no cargan, una demanda excesiva de potencia gráfica y reportes de bugs visuales y de interacción entre los personajes.

En estos momentos, se encuentra entre los juegos con reseñas “mayormente negativas” en Steam con mpas de 9000 comentarios.

“Nunca tuve una PS3 o una PS4, mi última play fue la 2 y desde entonces me volvi PCerdo, así que The last of us fue uno de esos juegazos que siempre tuve al pendiente durante mucho tiempo y con muchas ganas de experimentar. No creo que pueda jugarlo en el estado actual, estoy con un i9 10900k, 32 de ram y una 3070, sumado a un ssd.

Ni bien entre los pelos no cargaban bien, la compilación no me llevo mucho, y el framerate tampoco lo vi mal, entre unos 80 y 110, pero me crasheo 4 veces tan solo en la primera parte, y ponerle todo en bajo, no arreglo nada. La Vram esta que peta y es raro porque las texturas en medias dicen consumir más que en alto, ojalá lo arreglen, así puedo viciar esta joya, prometo borrar la review negativa cuando saquen un parche y arreglen esto, no creo que merezca un 3 de nota y solo escribo esto a modo de informar”, detalla el usuario Redyrant.

Primer parche de rendimiento de The Last of Us Part I

La empresa desarrolladora Naughty Dog habilitó la primera actualización del juego en PC, Parche v1.0.1.6, el 30 de marzo. El parche incluye una serie de mejoras, como la disminución del tamaño de caché de PSO para reducir los requisitos de memoria y minimizar los bloqueos por falta de memoria.

Disminución del tamaño de caché de PSO para reducir los requisitos de memoria y minimizar los bloqueos por falta de memoria

Se agregaron diagnósticos adicionales para fines de seguimiento de desarrolladores.

Mayor memoria de transmisión de animación para mejorar el rendimiento durante el juego y las cinemáticas

Corrección del bloqueo en el arranque relacionado con los archivos guardados del juego

“El equipo está observando de cerca los informes de los jugadores para respaldar futuras mejoras y parches. Para otros problemas que actualmente estamos rastreando o investigando, consulte nuestros Problemas conocidos. Si encuentra alguno de estos problemas, comuníquese con el soporte para ayudarnos a recopilar más datos e información”, añade la compañía en el comunicado oficial.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.