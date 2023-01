Falta poco para saber de qué trata el tercer episodio de The Last Of Us, pero ya podemos estar tranquilos de que habrá una segunda temporada. No era para menos, porque la producción de HBO Max es tendencia por la excelente adaptación del videojuego de Naughty Dog para PlayStation.

El anuncio de la segunda temporada de The Last of Us era cuestión de tiempo. El primer episodio ya lleva unos 22 millones de espectadores desde su estreno el 15 de enero y la cifra es estable mientras continúa la historia cada domingo.

“Estoy honrado y francamente abrumado de que tantas personas han decidido ver y conectar con esta versión del viaje de Ellie y Joel, al igual que de trabajar con con Craig Mazin [el otro creador de la serie y guionista principal], con nuestro elenco increíble y con HBO”, dijo Neil Druckmann, cocreador de la serie y director del videojuego original. “¡Ahora tendremos el placer de hacerlo de nuevo en la temporada dos! En nombre de todos en Naughty Dog y PlayStation, ¡gracias!”.

Por su parte, Craig Mazin añadió que está “muy agradecido por la oportunidad de trabajar con Neil Druckmann y con HBO, y estoy aún más agradecido con las millones de personas que nos están acompañando en este viaje, quienes ahora nos han dado la oportunidad de continuar. Siendo un fanático de los personajes y el mundo que crearon Neil y Naughty Dog, puedo decir que estoy listo para volver a sumergirme en esta historia”.

The Last Of Us es una serie cocreada por el escritor de la miniserie de Chernobyl, Craig Mazin, y el escritor original del juego, Neil Druckmann. El elenco está conformado por Bella Ramsey (Ellie), Pedro Pascal (Joel), Anna Torv (Tess), Nico Parker (Sarah Miller), Gabriel Luna (Tommy), Ashley Johnson (Anna), entre otros.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER EL CAPÍTULO 3 DE “THE LAST OF US”?

El tercer capítulo de “The Last of Us” (1x03) se estrenará el domingo 29 de enero de 2023 por la plataforma de streaming de HBO. Se llama “Infected” y está bajo la dirección de Neil Druckmann.

Cabe señalar que “The Last of Us” es una producción exluciva de HBO, por lo que se emitirá a través de esta plataforma de streaming todos los domingos hasta el 12 de marzo de 2023.

