No cabe duda que una de las sagas de videojuegos del género mundo abierto más destacadas de los últimos años es Far Cry. Ubisoft ya explorado, inclusive, llevar la idea al mundo prehistórico con el videojuego Far Cry en el año 2016. Lamentablemente, los jugadores han estado esperando desde 2021 un nuevo título de la franquicia.

Según los últimos reportes, la empresa desarrolladora estaría planeando lanzar dos juegos para mediados de 2025: Far Cry 7 y un título multijugador. El insider Tom Henderson fue quien proporcionó la primera información al respecto.

Un nuevo Far Cry en camino

Detalló que posiblemente se trataba de un desarrollo conjunto para que todo llegue en un mismo juego, pero que finalmente se separa el multijugador en otro videojuego. El proyecto llevaba el nombre de Project Talisker.

Ahora, el nombre clave de Far Cry 7 sería Project Blackbird, mientras que el multijugador es Project Maverick, quienes estarían bajo el desarrollo de Ubisoft Montreal. También se filtró el escenario en donde se llevaría a cabo la nueva aventura.

Alaska y escenarios de nieve es lo que veríamos en este nuevo Far Cry, también se adaptaría elementos de un shooter de extracción y mecánicas como la muerte permanente, contrato y el sistema de mochila.

Llegaría a las consolas en el año 2025 y los especialistas no descartan ver retrasos, como es habitual en la casa desarrolladora. El multijugador podría ser aquel título que demore un tanto más en llegar debido a todo el contenido que tendrá. Según Henderson, se especula que este juego incluirá a los viejos personajes de la franquicia.

