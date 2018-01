Hace dos años, en el 2016, Electronic Arts junto a Zoink Games presentaron Fe, un videojuego independiente que se desarrollaría bajo la marca EA Originals, que presta ayuda a compañías indie que quieren crear sus propios títulos.



​Ahora, se ha confirmado por fin la fecha de salida para esta entrega, que llegará el 16 de febrero para la Nintendo Switch , PS4 , Xbox One y PC . Sólo estará disponible por distribución digital, aunque los creadores no descartan una edición física de colección en un futuro.



El director creativo de Fe, Andreas Beijer de Zoink Games, dio una conferencia a puertas cerradas para Electronic Arts , donde habló sobre el diseño de las criaturas mágicas que habitan el videojuegos , además de donde vino su inspiración para crearlas.

"Personalmente, la naturaleza es lo que alimenta mi imaginación. Vivo en una isla y tengo un bosque y el océano aquí al lado. Paso mucho tiempo rodeado de naturaleza. Mirar al mar me despeja muchísimo la cabeza y así se me ocurren ideas nuevas" comentó Beijer en la conferencia.



"​Quizás parezca una tontería, pero el océano tiene algo que conecta todo en la distancia y el tiempo. Esas olas ya existían hace miles de años; esas olas cambian en todo momento, pero a la vez siempre son iguales. Sin embargo, el bosque me influye de una manera muy distinta. Tengo la sensación de que el bosque es un lugar cubierto y que el océano es el exterior. El océano es genial para reflexionar por tu cuenta. Pero el bosque es ideal para quedar con la gente y charlar. ¡Ja, ja!".