Xbox no deja de anunciar novedades para la comunidad gamer. La plataforma Xbox Game Pass anunció en redes sociales cuáles serán los 15 juegos que llegarán al catálogo. Estos podrán jugarse tanto en consolas como en la nube y a través del sistema operativo Windows en PC.

Uno de los videojuegos que Xbox está promocionando es KnockOut City, quizá el más interesante de toda la lista. El nuevo título de Electronic Arts se estrenará en el Xbox Game Pass y no tendrá ningún costo extra el poder disfrutarlo.

Snow Runner es otro título interesante para quienes tienen una Xbox en casa. Desarrollado por Saber Interactive, el juego consiste en conducir un todoterreno por peligrosos caminos de nieve.

Los nuevos juegos para Xbox Game Pass

Man Eater también merece una mención. El título creado por Tripwire y Blindside pone al jugador en la piel de un tiburón hambriento. El resto ya te imaginas cómo funciona.

La relación completa de los juegos para Xbox va de la siguiente manera: Peggle 2; Plants vs Zombies Batlle for Neighborville, Fuzion Frenzy, JoyRide Turbo. En consola llegarán Mechwarrior 5, The Wild at Heart, Conan y KnockOut City; para PC arribarán SlimeRencher, SpellForce, Secret Neighbor y Solasta, mientras que para todas las plataformas llegan Man Eater, Snow Runner y The Catch.

XBOX SERIES X | Cómo conseguir la consola

Un primer consejo para comprarte la PS5 o cualquiera de las dos ediciones de la Xbox Series es activar las notificaciones en las principales tiendas de hardware y videojuegos para recibir alertas cuanto entre nuevo stock. De esta manera, tendrás automatizada la búsqueda de la consola y no perderás tiempo haciendo la revisión manualmente.

Otro consejo es estar registrado en las páginas web de compra online. Las nuevas remesas de consolas quedan cortas frente a la sobredemanda y alargar el proceso de pago haciendo el registro en el momento significa perder valiosos minutos. A veces uno termina el proceso y se entera que la ya consola ya no está disponible.

Otro dato a tener en cuenta son las comunidades de PS5 y Xbox en redes sociales. Hay usuarios que avisan dónde hay stock disponible ya sea en WhatsApp, Telegram o Discord. Toda información es valiosa.

